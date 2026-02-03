$42.970.16
16:50 • 4252 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 6522 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 5250 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 15583 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 23238 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 15243 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 23317 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33623 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31489 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28737 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
В российском белгороде произошел блэкаут: сообщается о ракетной атаке

Киев • УНН

 • 202 просмотра

В белгороде и области пропал свет и связь после объявления ракетной опасности. Губернатор заявил о повреждении инфраструктурного объекта.

В российском белгороде произошел блэкаут: сообщается о ракетной атаке

В белгороде и области произошел блэкаут. Сообщается, что в российском регионе пропал свет и наблюдаются проблемы со связью, передает УНН со ссылкой на росСМИ и губернатора области.

"В белгороде и белгородском округе пропал свет", - сообщают росСМИ.

Сообщается, что ранее была объявлена ракетная опасность и были слышны звуки взрывов. Также сообщают о проблемах со связью, в частности, - Мегафон.

Партизаны "АТЕШ" "поздравили" военных инженеров рф диверсией на железной дороге под белгородом21.01.26, 10:08 • 3929 просмотров

Губернатор области вячеслав гладков заявил о якобы ракетной атаке по городу и области.

"Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков.

российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дронов09.01.26, 01:58 • 11621 просмотр

Павел Башинский

Новости Мира
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия