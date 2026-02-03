В российском белгороде произошел блэкаут: сообщается о ракетной атаке
Киев • УНН
В белгороде и области пропал свет и связь после объявления ракетной опасности. Губернатор заявил о повреждении инфраструктурного объекта.
В белгороде и области произошел блэкаут. Сообщается, что в российском регионе пропал свет и наблюдаются проблемы со связью, передает УНН со ссылкой на росСМИ и губернатора области.
"В белгороде и белгородском округе пропал свет", - сообщают росСМИ.
Сообщается, что ранее была объявлена ракетная опасность и были слышны звуки взрывов. Также сообщают о проблемах со связью, в частности, - Мегафон.
Губернатор области вячеслав гладков заявил о якобы ракетной атаке по городу и области.
"Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков.
