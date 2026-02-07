У російському бєлгороді зникло світло після ударів по ТЕЦ та підстанції: у місті блекаут

$43.140.00
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 13396 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 14060 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 19045 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 32225 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 45053 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 39749 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31062 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 43995 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 16134 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Популярнi новини
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 7 лютого, 08:31 • 14472 перегляди
382 з 408 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Калібри": деталі від ПС ЗСУPhoto7 лютого, 09:17 • 4708 перегляди
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів7 лютого, 09:54 • 5500 перегляди
Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютогоVideo7 лютого, 10:07 • 4506 перегляди
Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"7 лютого, 11:57 • 4114 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 22778 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 43995 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 39814 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 41900 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 53818 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Музикант
Антоніо Таяні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Європа
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 13777 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 27911 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 30267 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 39231 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 42320 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Х-101

У російському бєлгороді зникло світло після ударів по ТЕЦ та підстанції: у місті блекаут

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У Бєлгороді 7 лютого зникло світло після потужних вибухів, що вразили ключові енергетичні об'єкти. Місто зіткнулося з масштабними перебоями електропостачання та водопостачання.

У російському бєлгороді зникло світло після ударів по ТЕЦ та підстанції: у місті блекаут

У бєлгороді ввечері 7 лютого зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням після серії потужних вибухів. За даними місцевих джерел, під удар потрапили ключові об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення житлових кварталів та зупинки водопостачання в кількох районах міста. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленнями очевидців та моніторингових каналів, не менше двох ракетних прильотів зафіксовано на території електричної підстанції "бєлгород". Окрім цього, атаки зазнала ТЕЦ "луч", яка є одним із основних джерел тепло– та енергозабезпечення міста. Внаслідок влучань на об'єктах спалахнули пожежі, а небо над містом затягнуло густим димом.

Відразу після вибухів у різних районах бєлгорода та прилеглих селищах зникло світло. Місцеві мешканці також скаржаться на відсутність інтернету та перебої в роботі мобільного зв'язку. російські пабліки поширюють відео моментів ударів, на яких видно яскраві спалахи в районі енергооб'єктів.

Реакція влади та розгортання пунктів обігріву

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт пошкодження енергетичної інфраструктури та серйозність руйнувань. Через відсутність опалення та низьку температуру повітря в місті терміново відкрили два пункти обігріву для мешканців знеструмлених будинків. Наразі енергетики намагаються перепідключити частину споживачів до резервних ліній, проте ситуація залишається складною.

На тлі відновлювальних робіт у бєлгороді знову було оголошено ракетну небезпеку, що змусило ремонтні бригади призупинити діяльність.

Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення06.02.26, 01:04 • 12769 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія