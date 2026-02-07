У російському бєлгороді зникло світло після ударів по ТЕЦ та підстанції: у місті блекаут
У Бєлгороді 7 лютого зникло світло після потужних вибухів, що вразили ключові енергетичні об'єкти. Місто зіткнулося з масштабними перебоями електропостачання та водопостачання.
У бєлгороді ввечері 7 лютого зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням після серії потужних вибухів. За даними місцевих джерел, під удар потрапили ключові об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення житлових кварталів та зупинки водопостачання в кількох районах міста. Про це пише УНН.
Згідно з повідомленнями очевидців та моніторингових каналів, не менше двох ракетних прильотів зафіксовано на території електричної підстанції "бєлгород". Окрім цього, атаки зазнала ТЕЦ "луч", яка є одним із основних джерел тепло– та енергозабезпечення міста. Внаслідок влучань на об'єктах спалахнули пожежі, а небо над містом затягнуло густим димом.
Відразу після вибухів у різних районах бєлгорода та прилеглих селищах зникло світло. Місцеві мешканці також скаржаться на відсутність інтернету та перебої в роботі мобільного зв'язку. російські пабліки поширюють відео моментів ударів, на яких видно яскраві спалахи в районі енергооб'єктів.
Реакція влади та розгортання пунктів обігріву
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт пошкодження енергетичної інфраструктури та серйозність руйнувань. Через відсутність опалення та низьку температуру повітря в місті терміново відкрили два пункти обігріву для мешканців знеструмлених будинків. Наразі енергетики намагаються перепідключити частину споживачів до резервних ліній, проте ситуація залишається складною.
На тлі відновлювальних робіт у бєлгороді знову було оголошено ракетну небезпеку, що змусило ремонтні бригади призупинити діяльність.
