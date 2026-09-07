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В пяти областях Украины есть обесточивания из-за вражеских атак и непогоды

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Из-за обстрелов и непогоды без электричества остаются потребители в пяти областях. Ограничений потребления 7 сентября не прогнозируют.

В пяти областях Украины есть обесточивания из-за вражеских атак и непогоды

По состоянию на утро 7 сентября из-за боевых действий и непогоды часть потребителей в пяти областях Украины остается без электроснабжения. В то же время применение ограничений на потребление электроэнергии сегодня не прогнозируется. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов утром обесточена часть потребителей в Донецкой, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы

— говорится в сообщении.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Николаевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Сегодня ограничения потребления электроэнергии применяться не будут. Об изменениях в энергоснабжении будут сообщать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

В ведомстве призвали потребителей экономно использовать электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

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Ольга Розгон

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