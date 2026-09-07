У п’яти областях України є знеструмлення через ворожі атаки та негоду
Київ • УНН
Через обстріли й негоду без електрики залишаються споживачі у п’яти областях. Обмежень споживання 7 вересня не прогнозують.
Станом на ранок 7 вересня через бойові дії та негоду частина споживачів у п’яти областях України залишається без електропостачання. Водночас застосування обмежень на споживання електроенергії сьогодні не прогнозується. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів на ранок знеструмлена частина споживачів у Донецькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи
Через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Миколаївщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.
Сьогодні обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться. Про зміни в енергопостачанні повідомлятимуть на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.
У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
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