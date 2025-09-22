В ООН квалифицируют действия российских войск в Украине как преступление против человечности из-за вынужденного перемещения населения

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 3042 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 5604 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 13147 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 28702 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 31771 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 21940 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 35147 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 22411 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33068 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47505 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
24%
753мм
Популярные новости
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 14744 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 25392 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 10643 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 11204 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 7670 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 11870 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 13154 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 28713 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 31781 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 35155 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Майя Санду
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 11861 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 5316 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 25815 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 82078 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 104813 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Financial Times
ЧатГПТ

В ООН квалифицируют действия российских войск в Украине как преступление против человечности из-за вынужденного перемещения населения

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Независимая международная комиссия по расследованию в отношении Украины заявила, что поведение российских вооруженных сил можно квалифицировать как преступление против человечности в виде вынужденного перемещения населения. Комиссия также установила, что атаки беспилотников в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях являются масштабными и систематическими, что квалифицируется как преступления против человечности в виде убийств.

В ООН квалифицируют действия российских войск в Украине как преступление против человечности из-за вынужденного перемещения населения

Поведение российских вооруженных сил может быть квалифицировано как преступление против человечности в виде насильственного перемещения населения. Комиссия намерена вернуться к этому вопросу в своем докладе Генеральной Ассамблее в октябре этого года. Об этом заявила Независимая международная комиссия по расследованию в отношении Украины в своем последнем обновлении Совету по правам человека, передает УНН.

Детали

В мае этого года Комиссия пришла к выводу, что атаки беспилотников, зафиксированные в Херсонской области, были масштабными и систематическими и, таким образом, квалифицируются как преступления против человечности в виде убийств. Собранные доказательства подтверждают, что подобные удары были нанесены по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры в Днепропетровской и Николаевской областях.

Обстоятельства нападений в трех упомянутых областях указывают на намерение их исполнителей убивать, калечить и уничтожать. Российские вооруженные силы осуществляют эти обстрелы с позиций, расположенных на левом берегу Днепра, используя беспилотники, оснащенные системами наблюдения и слежения за целями в режиме реального времени. Эти беспилотники часто преследовали своих жертв на большие расстояния и сбрасывали на них взрывные устройства, что приводило к гибели и ранениям. Кроме того, зафиксированы удары по каретам скорой помощи и другим экстренным службам, что препятствовало их прибытию к месту назначения

- говорится в сообщении.

Комиссия ООН: пытки со стороны российских властей расцениваются как преступления против человечности30.10.24, 12:59 • 15370 просмотров

Российские телеграм-каналы, администрируемые исполнителями атак или лицами, связанными с российскими подразделениями БПЛА, распространяли сотни видеозаписей с изображением убийств или ранений гражданских лиц, что приравнивается к военному преступлению в виде посягательства на человеческое достоинство. Эти каналы также размещали угрожающие сообщения, в которых объявляли о новых нападениях и призывали людей покидать свои дома.

По оценке Комиссии, поведение российских вооруженных сил может быть квалифицировано как преступление против человечности в виде насильственного перемещения населения. Комиссия намерена вернуться к этому вопросу в своем докладе Генеральной Ассамблее в октябре этого года

- говорится в сообщении.

В ООН пришли к выводу, что удары российских дронов по гражданским в Херсонской области являются преступлениями против человечности: в МИД отреагировали28.05.25, 19:38 • 3422 просмотра

Добавим

В то же время Комиссия не смогла завершить расследование заявлений российских властей о якобы атаках беспилотников украинских вооруженных сил из-за отсутствия доступа к соответствующим территориям, рисков для безопасности свидетелей, а также из-за отсутствия ответа российской федерации на запросы, направленные Комиссией.

Кроме того, Комиссия продолжает расследовать практику депортации и перемещения взрослых гражданских лиц из районов Запорожской области, находящихся под контролем России.

Расследования атак беспилотников малой дальности, а также депортаций и перемещений, свидетельствуют о скоординированных и организованных действиях российских властей, направленных на дальнейший захват территорий и укрепление своих позиций на подконтрольных ей землях Украины, при этом вынуждая местное население бежать.

Три с половиной года вооруженного конфликта в Украине продолжают оказывать разрушительное воздействие на гражданское население. Зафиксированные нарушения и соответствующие преступления принесли пострадавшим невыразимые страдания и суровые испытания

- отметил Председатель Комиссии Эрик Мёсе.

Повторные обстрелы постепенно уничтожали целые населенные пункты. Многие пострадавшие потеряли близких, их дома были разрушены, а условия жизни стали непригодными. По их словам, они "потеряли все". В особо тяжелом положении на линии фронта остаются пожилые люди, многие из которых не могут бежать, что делает их уязвимыми к риску дальнейших атак.

В ООН заявили, что россияне совершили преступления против человечности, похищая украинцев19.03.25, 17:21 • 18824 просмотра

Справочная информация

Независимая международная комиссия ООН по расследованию в отношении Украины является независимым органом, порученным Советом ООН по правам человека, в частности, расследовать все предполагаемые нарушения и злоупотребления правами человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны российской федерации. В состав Комиссии входят Эрик Мёсе (Председатель), Пабло де Грейф и Вринда Гровер.

Комиссары были назначены Председателем Совета ООН по правам человека, они не являются сотрудниками ООН и не получают оплату за свою работу. Хотя Управление ООН по правам человека поддерживает Комиссию по расследованию, комиссары действуют в личном качестве и полностью независимы от любого правительства или организации, включая саму ООН. Любые взгляды или мнения, представленные в этом документе, являются исключительно взглядами уполномоченных комиссаров.

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральная Ассамблея ООН
Николаевская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Днепр
Херсонская область
Украина