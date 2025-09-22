В ООН квалифицируют действия российских войск в Украине как преступление против человечности из-за вынужденного перемещения населения

Поведение российских вооруженных сил может быть квалифицировано как преступление против человечности в виде насильственного перемещения населения. Комиссия намерена вернуться к этому вопросу в своем докладе Генеральной Ассамблее в октябре этого года. Об этом заявила Независимая международная комиссия по расследованию в отношении Украины в своем последнем обновлении Совету по правам человека, передает УНН.

Детали

В мае этого года Комиссия пришла к выводу, что атаки беспилотников, зафиксированные в Херсонской области, были масштабными и систематическими и, таким образом, квалифицируются как преступления против человечности в виде убийств. Собранные доказательства подтверждают, что подобные удары были нанесены по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры в Днепропетровской и Николаевской областях.

Обстоятельства нападений в трех упомянутых областях указывают на намерение их исполнителей убивать, калечить и уничтожать. Российские вооруженные силы осуществляют эти обстрелы с позиций, расположенных на левом берегу Днепра, используя беспилотники, оснащенные системами наблюдения и слежения за целями в режиме реального времени. Эти беспилотники часто преследовали своих жертв на большие расстояния и сбрасывали на них взрывные устройства, что приводило к гибели и ранениям. Кроме того, зафиксированы удары по каретам скорой помощи и другим экстренным службам, что препятствовало их прибытию к месту назначения - говорится в сообщении.

Комиссия ООН: пытки со стороны российских властей расцениваются как преступления против человечности

Российские телеграм-каналы, администрируемые исполнителями атак или лицами, связанными с российскими подразделениями БПЛА, распространяли сотни видеозаписей с изображением убийств или ранений гражданских лиц, что приравнивается к военному преступлению в виде посягательства на человеческое достоинство. Эти каналы также размещали угрожающие сообщения, в которых объявляли о новых нападениях и призывали людей покидать свои дома.

По оценке Комиссии, поведение российских вооруженных сил может быть квалифицировано как преступление против человечности в виде насильственного перемещения населения. Комиссия намерена вернуться к этому вопросу в своем докладе Генеральной Ассамблее в октябре этого года - говорится в сообщении.

В ООН пришли к выводу, что удары российских дронов по гражданским в Херсонской области являются преступлениями против человечности: в МИД отреагировали

Добавим

В то же время Комиссия не смогла завершить расследование заявлений российских властей о якобы атаках беспилотников украинских вооруженных сил из-за отсутствия доступа к соответствующим территориям, рисков для безопасности свидетелей, а также из-за отсутствия ответа российской федерации на запросы, направленные Комиссией.

Кроме того, Комиссия продолжает расследовать практику депортации и перемещения взрослых гражданских лиц из районов Запорожской области, находящихся под контролем России.

Расследования атак беспилотников малой дальности, а также депортаций и перемещений, свидетельствуют о скоординированных и организованных действиях российских властей, направленных на дальнейший захват территорий и укрепление своих позиций на подконтрольных ей землях Украины, при этом вынуждая местное население бежать.

Три с половиной года вооруженного конфликта в Украине продолжают оказывать разрушительное воздействие на гражданское население. Зафиксированные нарушения и соответствующие преступления принесли пострадавшим невыразимые страдания и суровые испытания - отметил Председатель Комиссии Эрик Мёсе.

Повторные обстрелы постепенно уничтожали целые населенные пункты. Многие пострадавшие потеряли близких, их дома были разрушены, а условия жизни стали непригодными. По их словам, они "потеряли все". В особо тяжелом положении на линии фронта остаются пожилые люди, многие из которых не могут бежать, что делает их уязвимыми к риску дальнейших атак.

В ООН заявили, что россияне совершили преступления против человечности, похищая украинцев

Справочная информация

Независимая международная комиссия ООН по расследованию в отношении Украины является независимым органом, порученным Советом ООН по правам человека, в частности, расследовать все предполагаемые нарушения и злоупотребления правами человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны российской федерации. В состав Комиссии входят Эрик Мёсе (Председатель), Пабло де Грейф и Вринда Гровер.

Комиссары были назначены Председателем Совета ООН по правам человека, они не являются сотрудниками ООН и не получают оплату за свою работу. Хотя Управление ООН по правам человека поддерживает Комиссию по расследованию, комиссары действуют в личном качестве и полностью независимы от любого правительства или организации, включая саму ООН. Любые взгляды или мнения, представленные в этом документе, являются исключительно взглядами уполномоченных комиссаров.