Комиссия ООН: пытки со стороны российских властей расцениваются как преступления против человечности

Российские власти совершают пытки, которые квалифицируются как преступления против человечности, заявляет Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине в своем последнем докладе для Генеральной ассамблеи ООН, сообщили в УВКПЧ ООН, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, ранее Комиссия установила, что применение пыток российскими властями является военным преступлением. "Дополнительные случаи пыток украинских гражданских лиц и военнопленных подтвердили практику применения российскими властями пыток во всех подконтрольных россии областях Украины, а также в следственных изоляторах на территории рф, которые были расследованы Комиссией", - отмечается в сообщении.

В своих предыдущих докладах Комиссия пришла к выводу, что практика применения российскими властями пыток была распространенной. Общие закономерности, как сообщается, также указывают на систематичность этих действий и касаются таких категории, как целевые группы, цель и методы применения пыток.

"Комиссия обнаружила дополнительные общие элементы, которые представляют собой перенос насильственных практик, распространенных в следственных изоляторах российской федерации, в аналогичные учреждения в подконтрольных россии территориях в Украине. Бывшие пленные постоянно описывали те же самые жестокие методы запугивания, давления, унижения, принуждения и наказания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, доказательства далее демонстрируют, что "российские власти привлекали сотрудников отдельных служб и органов безопасности из российской федерации в различных местах лишения свободы на оккупированных территориях в Украине". Эти службы и органы, как указано, действовали скоординировано и со специфическим распределением обязанностей при применении пыток.

"Кроме того, сексуальное насилие как форма пыток систематически применялось преимущественно в отношении пленных мужского пола в местах лишения свободы, контролируемых российскими властями. Один из пострадавших сообщил, что он по меньшей мере получил шесть ударов электрошокером в зоне гениталий", - сказано в сообщении.

Пострадавшие и свидетели, как отмечается, неоднократно указывали на причастность к этому высокопоставленных чиновников из мест лишения свободы, а также на приказы, которые получал персонал низшего ранга. "Многие из этих должностных лиц применяли пытки открыто, с очевидным чувством безнаказанности", - говорится в сообщении.

На основании найденных доказательств можно утверждать, что российские власти действовали в рамках скоординированной государственной политики применения пыток против украинских гражданских лиц и военнопленных и таким образом совершили преступление против человечности - сказал председатель Комиссии Эрик Мёсе.

Пострадавшие, как сообщается, описали физическую боль и травмы с длительными или непоправимыми последствиями, а также подчеркнули значительные психологические проблемы, с которыми они сталкиваются.

Комиссия также установила, что в этих учреждениях часто не хватает медицинской помощи или пленным сознательно отказывают в лечении даже при наличии ранений, заболеваний или необходимости в уходе после пыток. "Один украинский военнослужащий рассказал Комиссии, что, несмотря на серьезное ранение от взрыва, его многочисленные просьбы о медицинской помощи остались без внимания. В конце концов, из-за несвоевременного лечения ему пришлось ампутировать часть стопы", - указано в сообщении.

Непрерывные массированные атаки российской федерации на энергетическую инфраструктуру Украины привели к блэкаутам, которые повлияли на миллионы гражданских лиц. Эти отключения электроэнергии, среди прочего, ограничивали доступ к здравоохранению и образованию, что особенно серьезно повлияло на детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Пострадавшие отмечали чувство стресса, тревоги и изоляции, отметили в Комиссии.

Комиссия, как сообщается, продолжает расследовать атаки с использованием оружия взрывного действия, которые нанесли ущерб гражданским лицам и объектам по обе стороны линии фронта, включая медицинские и культурные учреждения, защищенные международным правом.

"Мы подчеркиваем важность привлечения к судебной и внесудебной ответственности. Установление лиц и уголовное преследование преступников является ключевым шагом к прекращению безнаказанности и неотъемлемой частью осуществления правосудия для пострадавших", - говорится в сообщении.

Справочно

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, порученным Советом ООН по правам человека, в частности, расследовать все возможные нарушения и ущемления прав человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с ними преступления в контексте агрессии российской федерации против Украины.