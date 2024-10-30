Комиссия ООН: пытки со стороны российских властей расцениваются как преступления против человечности

ukenru
Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 7481 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 53677 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 66714 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 117738 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 160884 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 128776 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 157367 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 131782 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 136718 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 134794 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

02:44 • 106042 просмотра
В Одесской области таможенники предотвратили незаконный вывоз коллекции винтажных фотоаппаратов

В Одесской области таможенники предотвратили незаконный вывоз коллекции винтажных фотоаппаратов

03:18 • 30607 просмотра
Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

04:20 • 57322 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 102549 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 43139 просмотра
публикации
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 53677 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 160884 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

29 октября 2024, 11:35 • 130302 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

29 октября 2024, 10:03 • 157367 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

29 октября 2024, 08:54 • 137933 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 11063 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 43139 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 102549 просмотра
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 92860 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 79752 просмотра
Актуальное
Комиссия ООН: пытки со стороны российских властей расцениваются как преступления против человечности

Комиссия ООН: пытки со стороны российских властей расцениваются как преступления против человечности

Киев  •  УНН

10:59 • 5978 просмотра

Read in English

Независимая комиссия ООН подтвердила систематическое применение пыток российскими властями на оккупированных территориях и в рф, указав, что пытки со стороны российских властей расцениваются как преступления против человечности

Российские власти совершают пытки, которые квалифицируются как преступления против человечности, заявляет Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине в своем последнем докладе для Генеральной ассамблеи ООН, сообщили в УВКПЧ ООН, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, ранее Комиссия установила, что применение пыток российскими властями является военным преступлением. "Дополнительные случаи пыток украинских гражданских лиц и военнопленных подтвердили практику применения российскими властями пыток во всех подконтрольных россии областях Украины, а также в следственных изоляторах на территории рф, которые были расследованы Комиссией", - отмечается в сообщении.

В своих предыдущих докладах Комиссия пришла к выводу, что практика применения российскими властями пыток была распространенной. Общие закономерности, как сообщается, также указывают на систематичность этих действий и касаются таких категории, как целевые группы, цель и методы применения пыток.

"Комиссия обнаружила дополнительные общие элементы, которые представляют собой перенос насильственных практик, распространенных в следственных изоляторах российской федерации, в аналогичные учреждения в подконтрольных россии территориях в Украине. Бывшие пленные постоянно описывали те же самые жестокие методы запугивания, давления, унижения, принуждения и наказания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, доказательства далее демонстрируют, что "российские власти привлекали сотрудников отдельных служб и органов безопасности из российской федерации в различных местах лишения свободы на оккупированных территориях в Украине". Эти службы и органы, как указано, действовали скоординировано и со специфическим распределением обязанностей при применении пыток.

"Кроме того, сексуальное насилие как форма пыток систематически применялось преимущественно в отношении пленных мужского пола в местах лишения свободы, контролируемых российскими властями. Один из пострадавших сообщил, что он по меньшей мере получил шесть ударов электрошокером в зоне гениталий", - сказано в сообщении.

Пострадавшие и свидетели, как отмечается, неоднократно указывали на причастность к этому высокопоставленных чиновников из мест лишения свободы, а также на приказы, которые получал персонал низшего ранга. "Многие из этих должностных лиц применяли пытки открыто, с очевидным чувством безнаказанности", - говорится в сообщении.

На основании найденных доказательств можно утверждать, что российские власти действовали в рамках скоординированной государственной политики применения пыток против украинских гражданских лиц и военнопленных и таким образом совершили преступление против человечности

- сказал председатель Комиссии Эрик Мёсе.

Пострадавшие, как сообщается, описали физическую боль и травмы с длительными или непоправимыми последствиями, а также подчеркнули значительные психологические проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Комиссия также установила, что в этих учреждениях часто не хватает медицинской помощи или пленным сознательно отказывают в лечении даже при наличии ранений, заболеваний или необходимости в уходе после пыток. "Один украинский военнослужащий рассказал Комиссии, что, несмотря на серьезное ранение от взрыва, его многочисленные просьбы о медицинской помощи остались без внимания. В конце концов, из-за несвоевременного лечения ему пришлось ампутировать часть стопы", - указано в сообщении.

Непрерывные массированные атаки российской федерации на энергетическую инфраструктуру Украины привели к блэкаутам, которые повлияли на миллионы гражданских лиц. Эти отключения электроэнергии, среди прочего, ограничивали доступ к здравоохранению и образованию, что особенно серьезно повлияло на детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Пострадавшие отмечали чувство стресса, тревоги и изоляции, отметили в Комиссии.

Комиссия, как сообщается, продолжает расследовать атаки с использованием оружия взрывного действия, которые нанесли ущерб гражданским лицам и объектам по обе стороны линии фронта, включая медицинские и культурные учреждения, защищенные международным правом.

"Мы подчеркиваем важность привлечения к судебной и внесудебной ответственности. Установление лиц и уголовное преследование преступников является ключевым шагом к прекращению безнаказанности и неотъемлемой частью осуществления правосудия для пострадавших", - говорится в сообщении.

Справочно

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, порученным Советом ООН по правам человека, в частности, расследовать все возможные нарушения и ущемления прав человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с ними преступления в контексте агрессии российской федерации против Украины. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
ukrainaУкраина