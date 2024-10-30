Комісія ООН: катування з боку російської влади розцінюються як злочини проти людяності

Російська влада вчиняє катування, які кваліфікуються як злочини проти людяності, заявляє Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні у своїй останній доповіді для Генеральної асамблеї ООН, повідомили в УВКПЛ ООН, пише УНН.

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Як зазначається, раніше Комісія встановила, що застосування катувань російською владою є воєнним злочином. "Додаткові випадки катувань українських цивільних осіб та військовополонених підтвердили практику застосування російською владою катувань в усіх підконтрольних росії областях України, а також у слідчих ізоляторах на території рф, які були розслідувані Комісією", - зазначається у повідомленні.

У своїх попередніх доповідях Комісія дійшла висновку, що практика застосування російською владою катувань була поширеною. Спільні закономірності, як повідомляється, також вказують на систематичність цих дій та стосуються таких категорії, як цільові групи, мета та методи застосування катувань.

"Комісія виявила додаткові спільні елементи, які являють собою перенесення насильницьких практик, поширених у слідчих ізоляторах російської федерації, в аналогічні установи в підконтрольних росії територіях в Україні. Колишні полонені постійно описували ті ж самі жорстокі методи залякування, тиску, приниження, примусу та покарання", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, докази далі демонструють, що "російська влада залучала співробітників окремих служб та органів безпеки з російської федерації в різних місцях позбавлення волі на окупованих територіях в Україні". Ці служби та органи, як вказано, діяли скоординовано та зі специфічним розподілом обов’язків під час застосування катувань.

"Окрім того, сексуальне насильство як форма катувань систематично застосовувалося переважно щодо полонених чоловічої статі в місцях позбавлення волі, що контролюються російською владою. Один із постраждалих повідомив, що він щонайменше зазнав шість ударів електрошокером в зоні геніталій", - сказано у повідомленні.

Постраждалі та свідки, як зазначається, неодноразово вказували на причетність до цього високопосадовців з місць позбавлення волі, а також на накази, які отримував персонал нижчого рангу. "Багато з цих посадових осіб застосовували катування відкрито, з очевидним відчуттям безкарності", - ідеться у повідомленні.

"На підставі знайдених доказів можна стверджувати, що російська влада діяла у межах скоординованої держаної політики застосування катувань проти українських цивільних осіб та військовополонених и таким чином скоїли злочин проти людяності". - сказав голова Комісії Ерік Мьосе.

Постраждалі, як повідомляється, описали фізичний біль та травми з тривалими або непоправними наслідками, а також підкреслили значні психологічні проблеми, з якими вони стикаються.

Комісія також встановила, що в цих установах часто бракує медичної допомоги або полоненим свідомо відмовляють у лікуванні навіть за наявності поранень, захворювань чи необхідності в догляді після катувань. "Один український військовослужбовець розповів Комісії, що, попри серйозне поранення від вибуху, його численні прохання про медичну допомогу залишилися без уваги. Зрештою, через несвоєчасне лікування йому довелося ампутувати частину стопи", - вказано у повідомленні.

Безперервні масовані атаки російської федерації на енергетичну інфраструктуру України призвели до блекаутів, які вплинули на мільйони цивільних осіб. Ці відключення електроенергії, серед іншого, обмежували доступ до охорони здоров’я та освіти, що особливо серйозно вплинуло на дітей, людей похилого віку, осіб з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Постраждалі відзначали почуття стресу, тривоги та ізоляції, зазначили у Комісії.

Комісія, як повідомляється, продовжує розслідувати атаки з використанням зброї вибухової дії, що завдали шкоди цивільним особам та об'єктам по обидва боки лінії фронту, включно з медичними та культурними установами, захищеними міжнародним правом.

"Ми наголошуємо на важливості притягнення до судової та позасудової відповідальності. Встановлення осіб та карне переслідування злочинців є ключовим кроком до припинення безкарності та невіддільною частиною здійснення правосуддя для постраждалих", - ідеться у повідомленні.

Довідково

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, дорученим Радою ООН з прав людини, зокрема, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини, порушення міжнародного гуманітарного права та пов’язані із ними злочини в контексті агресії російської федерації проти України.