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В ООН заявили, что россияне совершили преступления против человечности, похищая украинцев

Киев • УНН

 • 18747 просмотра

Независимая комиссия ООН заявила, что насильственные исчезновения украинцев, совершенные российскими властями, являются преступлением против человечности. Россияне похищают гражданских и удерживают в тюрьмах на оккупированных территориях.

В ООН заявили, что россияне совершили преступления против человечности, похищая украинцев

Независимая международная комиссия по расследованию по Украине в своем последнем докладе сообщила о насильственных исчезновениях, совершенных российскими властями в широкомасштабном и систематическом порядке против гражданского населения в контексте их полномасштабного вторжения в Украину. Такие действия являются преступления против человечности, пишет УНН со ссылкой на ООН.

Сообщается, что российские захватчики похитили или задержали большое количество гражданских лиц во всех областях Украины, которые они взяли под свой контроль. Среди жертв были представители местной власти, государственные служащие, журналисты и другие лица, которых оккупанты считали угрозой своим военным целям в нашем государстве. Многие военнопленные также были жертвами насильственных действий со стороны россиян.

российские власти часто переводили жертв в места заключения на оккупированных россией территориях Украины или же депортировали их на свою территорию. Там людей также подвергли другим насильственным действиям, включая пытки и сексуальное насилие.

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"Многие люди считаются пропавшими без вести месяцами или годами. Некоторые умерли. Судьба и местонахождение многих остаются неизвестными, оставляя их семьи в агонизирующей неопределенности", - говорится в сообщении ООН.

Отмечается, что в ответ на запросы семей пропавших без вести россияне на разных уровнях предоставляли стандартные ответы, в которых систематически не сообщалось о судьбе или местонахождении пропавших. Неразглашение информации о пострадавших их семьям также свидетельствует о намерении российских властей лишить потерпевших защиты закона.

Отмечается, что после трех лет полномасштабного вторжения многие пострадавшие получили серьезные травмы и повреждения. Комиссия подчеркивает важность судебной и внесудебной ответственности во всех ее формах, которые способствуют укреплению мирных процессов.

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Дополнение

Сегодня в Украину вернули 197 защитников, среди которых 31 защитник Мариуполя. В частности 18 защитников "Азовстали". Также было освобождено 22 тяжелораненых воина.

Сообщается, что трое из освобожденных находились под так называемым "следствием", что можно считать дополнительными пытками как для украинских военнослужащих, так и для их родных и близких.

Павел Зинченко

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