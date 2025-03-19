Коордштаб про повернутих військовополонених: додому повернулося 18 оборонців “Азовсталі”

Серед повернутих військовополонених 31 обороняв Маріуполь, серед них 18 оборонці "Азовсталі". Також повернуто трьох Нацгвардійців з "Азова".

Про це УНН повідомляє з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У результаті тривалої роботи Координаційного штабу додому повертається 197 наших захисників. За дорученням Президента України вдалося визволити з неволі 175 наших хлопців у ході обміну і 22 – під час спеціальних заходів поза обмінами - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що троє зі звільнених перебували під так званим "слідством", що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких.

Додому та до своїх побратимів повертаються воїни ЗСУ (таких 149 та 4 з ТрО), ВМС (11), Нацгвардійці (8, у тому числі троє з "Азова"), троє прикордонників. Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці "Азовсталі" – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині - інформує Координаційний штаб.

Також серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.

Завдяки копіткій роботі Коордштабу поза обмінами також повернуто 22 важкопоранених воїна: 21 представника ЗСУ та одного прикордонника. Повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на українській землі усі звільнені отримають належну медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації та зможуть реінтегруватися в суспільство. Також усі звільнені отримають одноразову матеріальну допомогу та належні їм виплати грошового забезпечення за весь час перебування у ворожій неволі.

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Контекст

Раніше у міноборони рф заявляли, що сьогодні відбувся обмін полоненими. Україні передали 175 військовополонених ЗСУ, а також 22 важкопоранених військовополонених.

18 березня повідомлялося, що російський диктатор володимир путін поінформував президента США Дональда Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб.