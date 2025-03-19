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Коордштаб о возвращенных военнопленных: домой вернулось 18 защитников "Азовстали"

Киев • УНН

 • 3737 просмотра

В Украину вернули 197 защитников, среди которых 31 защитник Мариуполя, в том числе 18 защитников "Азовстали". Также было освобождено 22 тяжелораненых воина.

Коордштаб о возвращенных военнопленных: домой вернулось 18 защитников "Азовстали"

Среди возвращенных военнопленных 31 оборонял Мариуполь, среди них 18 защитники "Азовстали". Также возвращены три Нацгвардейца из "Азова".

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В результате длительной работы Координационного штаба домой возвращаются 197 наших защитников. По поручению Президента Украины удалось освободить из неволи 175 наших ребят в ходе обмена и 22 – во время специальных мероприятий вне обменов

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что трое из освобожденных находились под так называемым "следствием", что можно считать дополнительными пытками как для украинских военнослужащих, так и для их родных и близких.  

Домой и к своим собратьям возвращаются воины ВСУ (таких 149 и 4 из ТрО), ВМС (11), Нацгвардейцы (8, в том числе трое из "Азова"), трое пограничников. Военнослужащие обороняли город Мариуполь – 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" – 18), Донецкую область – 74, Луганскую область – 39, Харьковскую область – 8, Херсонскую область – 5, по двое – Николаевскую, Запорожскую, Сумскую области, принимали участие в боевых действиях на Курщине

- информирует Координационный штаб.  

Также среди спасенных из российской неволи на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.  

Благодаря кропотливой работе Коордштаба вне обменов также возвращены 22 тяжелораненых воина: 21 представитель ВСУ и один пограничник. Возвращенные из плена имеют проблемы со здоровьем, тяжелые ранения и травмы

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на украинской земле все освобожденные получат надлежащую медицинскую помощь, пройдут программы физической и психологической реабилитации и смогут реинтегрироваться в общество. Также все освобожденные получат единовременную материальную помощь и причитающиеся им выплаты денежного обеспечения за все время пребывания во вражеской неволе.

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается05.03.25, 15:14 • 92846 просмотров

Контекст

Ранее в минобороны рф заявляли, что сегодня состоялся обмен пленными. Украине передали 175 военнопленных ВСУ, а также 22 тяжелораненых военнопленных.    

18 марта сообщалось, что российский диктатор владимир путин проинформировал президента США Дональда Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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