У рф заявили про обмін військовополоненими за формулою 175 на 175
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про обмін полоненими, в результаті якого Україні передали 175 військових та 22 поранених. В обміні допомогли Об'єднані Арабські Емірати.
У міноборони рф заявили, що сьогодні відбувся обмін полоненими. Україні передали 175 військовополонених ЗСУ, а також 22 важкопоранених військовополонених, передає УНН.
19 березня в результаті переговорного процесу ... повернуто 175 російських військовослужбовців. Натомість передано 175 військовополонених ЗСУ, а також як жест доброї волі 22 важкопоранених військовополонених, які потребують термінової медичної допомоги
У міноборони рф додали, що при поверненні російських військовослужбовців із полону посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом18.03.25, 19:25 • 114057 переглядiв
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Представники української влади наразі інформацію про обмін не підтверджували.