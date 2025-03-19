У рф заявили про обмін військовополоненими за формулою 175 на 175

У міноборони рф заявили, що сьогодні відбувся обмін полоненими. Україні передали 175 військовополонених ЗСУ, а також 22 важкопоранених військовополонених, передає УНН.

19 березня в результаті переговорного процесу ... повернуто 175 російських військовослужбовців. Натомість передано 175 військовополонених ЗСУ, а також як жест доброї волі 22 важкопоранених військовополонених, які потребують термінової медичної допомоги - йдеться у повідомленні.

У міноборони рф додали, що при поверненні російських військовослужбовців із полону посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.

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Представники української влади наразі інформацію про обмін не підтверджували.