В рф заявили об обмене военнопленными по формуле 175 на 175
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило об обмене пленными, в результате которого Украине передали 175 военных и 22 раненых. В обмене помогли Объединенные Арабские Эмираты.
В минобороны рф заявили, что сегодня состоялся обмен пленными. Украине передали 175 военнопленных ВСУ, а также 22 тяжелораненых военнопленных, передает УНН.
19 марта в результате переговорного процесса ... возвращено 175 российских военнослужащих. Взамен передано 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи
В минобороны рф добавили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
путин заявил об обмене пленными с Украиной 19 марта: росСМИ о деталях разговора с Трампом18.03.25, 19:25 • 114048 просмотров
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Представители украинской власти пока информацию об обмене не подтверждали.