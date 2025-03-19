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В рф заявили об обмене военнопленными по формуле 175 на 175

Киев • УНН

 • 13737 просмотра

Минобороны рф сообщило об обмене пленными, в результате которого Украине передали 175 военных и 22 раненых. В обмене помогли Объединенные Арабские Эмираты.

В рф заявили об обмене военнопленными по формуле 175 на 175

В минобороны рф заявили, что сегодня состоялся обмен пленными. Украине передали 175 военнопленных ВСУ, а также 22 тяжелораненых военнопленных, передает УНН.

19 марта в результате переговорного процесса ... возвращено 175 российских военнослужащих. Взамен передано 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи

- говорится в сообщении.

В минобороны рф добавили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

путин заявил об обмене пленными с Украиной 19 марта: росСМИ о деталях разговора с Трампом18.03.25, 19:25 • 114048 просмотров

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Представители украинской власти пока информацию об обмене не подтверждали.

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