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Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Киев • УНН

 • 92846 просмотра

В Украине продолжается идентификация останков военнослужащих, переданных рф после катастрофы ИЛ-76. Из 527 фрагментов установлены ДНК-профили, экспертизы продлятся несколько недель.

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Продолжается идентификация переданных россиянами останков украинских военнослужащих, которые якобы погибли во время падения самолета рф Ил-76 в белгородской области в 2024 году. Об этом сообщил заместитель директора ГНИЭКЦ МВД Украины Руслан Аббасов во время презентации документального фильма "Возвращение. Герои на щите", передает УНН.

Аббасов прокомментировал, завершена ли идентификация тел украинских военнослужащих, которые якобы погибли на борту Ил-76.

Поступили останки по проведенным репатриационным мероприятиям в конце ноября, 29 числа, в одну из экспертных служб МВД. В месячный срок было проведено исследование всех останков. Останки поступили - около 62 упаковок. В этих упаковках было 527 фрагментов 

- рассказал Аббасов.

По его словам, из всех 527 фрагментов установлены ДНК-профили и помещены в электронный реестр.

В настоящее время уже выявлена часть совпадений, по ним начали назначаться соответствующие сравнительные экспертизы. Этот процесс сейчас продолжается. Я думаю, что в ближайшие несколько недель, месяцев такие экспертизы будут завершены 

- сказал Аббасов.

Дополнение

В декабре 2024 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнослужащими, комментируя заявление россии о якобы передаче украинской стороне тел военнослужащих, якобы погибших во время катастрофы самолета Ил-76, заявил, что в настоящее время продолжается идентификация останков переданных во время последних репатриационных мероприятий.

Уполномоченная по правам человека в россии татьяна москалькова заявила, что рф якобы передала украинской стороне тела военнослужащих, якобы погибших во время катастрофы самолета Ил-76 в январе этого года.

29 ноября сообщалось, что в Украину вернули тела 502 погибших украинских бойцов.

Среди возвращенных павших Защитников Украины:

  • 397 с Донецкого направления;
    • 24 с Луганского направления;
      • 64 из Запорожского направления;
        • из моргов на территории рф возвращено 17 погибших.

          Напоминаем

          24 января в корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76.

          В минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли на обмен. Также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

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