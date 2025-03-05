Катастрофа російського Іл-76: перевірка переданих останків, ймовірно, українських військових ще триває
Київ • УНН
В Україні триває ідентифікація останків військовополонених, переданих рф після катастрофи Іл-76. З 527 фрагментів встановлено ДНК-профілі, експертизи триватимуть кілька тижнів.
Триває ідентифікація переданих росіянами останків українських військовополонених, які нібито загинули під час падіння літака рф Іл-76 у бєлгородській області у 2024 році. Про це повідомив заступник директора ДНДЕКЦ МВС України Руслан Аббасов під час презентації документального фільму "Повернення. Герої на щиті", передає УНН.
Аббасов прокоментував, чи завершилася ідентифікація тіл українських військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76.
Надійшли рештки по проведеним заходам репатріаційним в кінці листопада, 29 числа, до однієї з експертних служб МВС. В місячний термін було проведено дослідження всіх решток. Останки надійшли - близько 62 пакувань. У цих пакуваннях було 527 фрагментів
За його словами, з усіх 527 фрагментів встановлені ДНК-профілі та поміщені до електронного реєстру.
Наразі вже виявлена частина збігів, по ним почали призначатися відповідні порівняльні експертизи. Цей процес зараз триває. Я думаю, що у найближчі кілька тижнів, місяців такі експертизи будуть завершені
Доповнення
У грудні 2024 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, коментуючи заяву росії про нібито передачу українській стороні тіл військових, начебто загиблих під час катастрофи літака Іл-76, заявив, що наразі триває ідентифікація останків переданих під час останніх репатріаційних заходів.
Уповноважена з прав людини в росії тетяна москалькова заявила, що рф нібито передала українській стороні тіла військовополонених, начебто загиблих під час катастрофи літака Іл-76 у січні цього року.
29 листопада повідомлялося, що до України повернули тіла 502 загиблих українських бійців.
З-поміж повернених полеглих Захисників України:
- 397 з Донецького напрямку;
- 24 з Луганського напрямку;
- 64 із Запорізького напрямку;
- з моргів на території рф повернено 17 загиблих.
Нагадаємо
24 січня в корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76.
У міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Також росіяни одразу заявили, що літак нібито був збитий Україною.