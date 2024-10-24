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ООН требует у рф подтверждения смерти журналистки Рощиной в российском плену

ООН требует у рф подтверждения смерти журналистки Рощиной в российском плену

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 06:16  •  2446 просмотра

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Эксперты ООН призывают россию подтвердить сообщение о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, пропавшей в августе 2023 года. Они требуют вернуть тело и провести независимое расследование.

Эксперты ООН по правам человека срочно требуют у россии подтвердить сообщение о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, пропавшей в августе 2023 года, говорится в заявлении, обнародованном на сайте УВКБ ООН 23 октября, пишет УНН.

Детали

"Эксперты ООН по правам человека срочно требуют подтверждения сообщений о смерти украинской журналистки и правозащитницы Виктории Рощиной, которая стала жертвой насильственного исчезновения в начале августа 2023 года, когда она освещала события в оккупированной россией Восточной Украине", - говорится в сообщении.

"Эти скорбные новости еще больше усиливают страдания семьи, вызванные насильственным исчезновением Виктории Рощиной и длительной неопределенностью относительно ее судьбы и местонахождения на протяжении более года, и равносильны пыткам и жестокому обращению согласно международному праву в области прав человека", - заявили эксперты.

Рощина, как отмечается, была задержана российскими войсками в оккупированном россией Мелитополе Запорожской области без суда и следствия и без предъявления обвинений, после чего ее депортировали в российскую федерацию.

Последние неофициальные сведения о пребывании Виктории Рощиной в следственном изоляторе в российском городе Таганроге, как указано, датируются 8 сентября 2024 года. Судя по всему, ее увезли в неизвестном направлении, и с тех пор не удалось ничего узнать о ее судьбе и местонахождении, отмечается в заявлении экспертов ООН.

В ответ на многочисленные запросы о предоставлении информации, адресованные российским властям, 10 октября 2024 года отец Виктории, как сообщается, получил письмо из министерства обороны россии, подписанное "В.Кох", без указания официальной должности. "В письме утверждалось, что Виктория умерла в российском плену 19 сентября 2024 года, при этом не добавляли никаких подтверждающих документов или подробностей о причинах или обстоятельствах ее смерти", - говорится в сообщении.

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Учитывая, что задержание Виктории и ее предполагаемая смерть не были официально подтверждены путем предоставления каких-либо доказательств, мы призываем правительство российской федерации незамедлительно подтвердить информацию о ее судьбе и местонахождении

- заявили эксперты ООН.

"В случае подтверждения ее смерти мы призываем немедленно вернуть ее тело на родину, для проведения независимого расследования причин и обстоятельств ее смерти, включая независимое вскрытие, - заявили они. - Если смерть подтвердится, российские власти будут нести ответственность за произвольное лишение жизни в условиях государственного заключения. Мы призываем к ответственности и справедливости для Виктории Рощиной".

Кроме письма от 10 октября 2024 года, единственная корреспонденция о Виктории, которую семья получила в ответ на настойчивые запросы российским властям, поступила 17 апреля 2024 года из министерства обороны от того же лица за подписью "В.Кох". В нем просто подтверждался факт задержания Виктории на территории российской федерации, отмечается в заявлении экспертов.

Как указано, предполагается, что Виктория Рощина находилась под стражей без связи с внешним миром в СИЗО-2 в Таганроге, печально известном применением пыток к украинским гражданским лицам и заключенным. Освободившиеся оттуда заключенные рассказывают о пытках электрошоком, жестоких избиениях, изнасилованиях, сексуальном насилии и отказе в оказании необходимой медицинской помощи.

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В российской федерации удерживаются под стражей не менее 1672 украинских гражданских лиц, в том числе не менее 25 украинских журналистов. "Мы призываем российское правительство сообщить об их судьбе и местонахождении, а также немедленно освободить всех граждан Украины, произвольно задержанных, депортированных и удерживаемых в российской федерации", - заявили эксперты.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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