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ООН вимагає у рф підтвердження смерті журналістки Рощиної в російському полоні

Київ • УНН

 • 23484 перегляди

Експерти ООН закликають Росію підтвердити повідомлення про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, зниклої у серпні 2023 року. Вони вимагають повернути тіло та провести незалежне розслідування.

ООН вимагає у рф підтвердження смерті журналістки Рощиної в російському полоні

Експерти ООН з прав людини терміново вимагають у росії підтвердити повідомлення про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, зниклої у серпні 2023 року, ідеться у заяві, оприлюдненій на сайті УВКБ ООН 23 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Експерти ООН з прав людини терміново вимагають підтвердження повідомлень про смерть української журналістки та правозахисниці Вікторії Рощиної, яка стала жертвою насильницького зникнення на початку серпня 2023 року, коли вона висвітлювала події в окупованій росією Східній Україні", - ідеться у повідомленні.

"Ці скорботні новини ще більше посилюють страждання сім'ї, викликані насильницьким зникненням Вікторії Рощиної та тривалою невизначеністю щодо її долі та місцезнаходження протягом більше ніж року, і рівносильні тортурам та жорстокому поводженню згідно з міжнародним правом у галузі прав людини", - заявили експерти.

Рощина, як зазначається, була затримана російськими військами в окупованому росією Мелітополі Запорізької області без суду та слідства та без висунення обвинувачень, після чого її депортували до російської федерації.

Останні неофіційні відомості про перебування Вікторії Рощиної у слідчому ізоляторі у російському місті Таганрозі, як вказано, датуються 8 вересня 2024 року. Судячи з усього, її відвезли у невідомому напрямку, і з того часу не вдалося нічого дізнатися про її долю та місцезнаходження, зазначається у заяві експертів ООН.

У відповідь на численні запити про надання інформації, адресовані російській владі, 10 жовтня 2024 року батько Вікторії, як повідомляється, отримав лист із міністерства оборони росії, підписаний В.Кох, без зазначення офіційної посади. "У листі стверджувалося, що Вікторія померла в російському полоні 19 вересня 2024 року, при цьому не додавали жодних підтверджуючих документів або подробиць про причини або обставини її смерті", - ідеться у повідомленні.

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З огляду на те, що затримання Вікторії та її передбачувана смерть не були офіційно підтверджені шляхом надання будь-яких доказів, ми закликаємо уряд російської федерації негайно підтвердити інформацію про її долю та місцезнаходження

- заявили експерти ООН.

"У разі підтвердження її смерті ми закликаємо негайно повернути її тіло на батьківщину для проведення незалежного розслідування причин та обставин її смерті, включаючи незалежний розтин, - заявили вони. - Якщо смерть підтвердиться, російська влада нестиме відповідальність за довільне позбавлення життя в умовах державного ув'язнення. Ми закликаємо до відповідальності та справедливості для Вікторії Рощиної".

Окрім листа від 10 жовтня 2024 року, єдина кореспонденція про Вікторію, яку сім'я отримала у відповідь на наполегливі запити російській владі, надійшла 17 квітня 2024 року з міністерства оборони від тієї самої особи за підписом "В.Кох". У ньому просто підтверджувався факт затримання Вікторії на території російської федерації, зазначається у заяві експертів.

Як вказано, передбачається, що Вікторія Рощина перебувала під вартою без зв'язку із зовнішнім світом у СІЗО-2 у Таганрозі, сумнозвісному застосуванням тортур до українських цивільних осіб та ув'язнених. В'язні, що звільнилися звідти, розповідають про тортури електрошоком, жорстокі побиття, зґвалтування, сексуальне насильство і відмову в наданні необхідної медичної допомоги.

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У російській федерації утримуються під вартою не менше 1672 українських цивільних осіб, у тому числі не менше 25 українських журналістів. "Ми закликаємо російський уряд повідомити про їхню долю та місцезнаходження, а також негайно звільнити всіх громадян України, довільно затриманих, депортованих та утримуваних у російській федерації", - заявили експерти.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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