Євросоюз вимагає якнайшвидшого незалежного розслідування смерті журналістки Рощиної
Київ • УНН
Європейська служба зовнішніх справ закликала до негайного незалежного розслідування обставин смерті української журналістки Вікторії Рощиної. ЄС наголошує, що рф несло повну відповідальність за її безпеку після незаконного затримання.
Європейська служба зовнішніх справ (ЄСЗС) закликала до негайного проведення незалежного розслідування для з'ясування обставин смерті української журналістки Вікторії Рощиної, яку захопили й утримували в полоні в рф. Про це йдеться у заяві пресслужби ЄСЗС, передає УНН.
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У заяві йдеться, що Європейський Союз "приголомшений" повідомленнями про смерть української журналістки Рощиної.
Вікторія Рощина була відомою українською журналісткою, яка висвітлювала агресивну війну росії проти України. Вона стала лауреатом премії "За мужність у журналістиці" за свою роботу і була сповнена рішучості донести до світу правду про жорстоку агресивну війну росії та її незаконну окупацію України. Її доля - трагічне нагадування про багато тисяч людей, затриманих на окупованих українських територіях і в росії, а також про репресії, що застосовуються російською владою, зокрема і в рф
Зазначається, що довільно затримавши Рощину на тимчасово окупованих українських територіях у серпні 2023 року, російська влада взяла на себе повну відповідальність за її безпеку, здоров'я та фізичну недоторканність. Вона стала тринадцятим журналістом, убитим від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
США закликають притягнути рф до відповідальності за смерть Вікторії Рощиної11.10.24, 20:27 • 19473 перегляди
"ЄС вимагає проведення ретельного і незалежного розслідування, яке якнайшвидше прояснить усі обставини загибелі Вікторії Рощиної", - вказали в ЄСЗС.
Також додали, що порушення прав людини і зловживання щодо журналістів не можуть залишатися безкарними.
Нагадаємо
Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні.