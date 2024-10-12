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Евросоюз требует скорейшего независимого расследования смерти журналистки Рощиной

Евросоюз требует скорейшего независимого расследования смерти журналистки Рощиной

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 11:05  •  3947 просмотра

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Европейская служба внешних дел призвала к немедленному независимому расследованию обстоятельств смерти украинской журналистки Виктории Рощиной. ЕС отмечает, что РФ несло полную ответственность за ее безопасность после незаконного задержания.

Европейская служба внешних дел (ЕСВД) призвала к немедленному проведению независимого расследования для выяснения обстоятельств смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которую захватили и удерживали в плену в РФ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕСВД, передает УНН.

Детали

В заявлении говорится, что Европейский Союз «потрясен» сообщениями о смерти украинской журналистки Рощиной.

Виктория Рощина была известной украинской журналисткой, которая освещала агрессивную войну России против Украины. Она стала лауреатом премии «За мужество в журналистике» за свою работу и была полна решимости донести до мира правду о жестокой агрессивной войне России и ее незаконной оккупации Украины. Ее судьба - трагическое напоминание о многих тысячах людей, задержанных на оккупированных украинских территориях и в России, а также о репрессиях, применяемых российскими властями, в том числе и в РФ

- говорится в заявлении пресс-службы ЕСВД.

Отмечается, что произвольно задержав Рощину на временно оккупированных украинских территориях в августе 2023 года, российские власти взяли на себя полную ответственность за ее безопасность, здоровье и физическую неприкосновенность. Она стала тринадцатым журналистом, убитым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

США призывают привлечь рф к ответственности за смерть Виктории Рощиной11 октября 2024, 17:27 • 16426 просмотров

«ЕС требует проведения тщательного и независимого расследования, которое как можно быстрее прояснит все обстоятельства гибели Виктории Рощиной», - указали в ЕСВД.

Также добавили, что нарушения прав человека и злоупотребления в отношении журналистов не могут оставаться безнаказанными.

Напомним,

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в ближайшее время родным передадут тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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