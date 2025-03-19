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В ООН заявили, що росіяни вчинили злочини проти людяності, викрадаючи українців

Київ • УНН

 • 18759 перегляди

Незалежна комісія ООН заявила, що насильницькі зникнення українців, вчинені російською владою, є злочином проти людяності. Росіяни викрадають цивільних та утримують у в'язницях на окупованих територіях.

В ООН заявили, що росіяни вчинили злочини проти людяності, викрадаючи українців

Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України у своїй останній доповіді повідомила про насильницькі зникнення, вчинені російською владою в широкомасштабному та систематичному порядку проти цивільного населення в контексті їхнього повномасштабного вторгнення в Україну. Такі дії є злочини проти людяності, пише УНН з посиланням на ООН.

Повідомляється, що російські загарбники викрали або затримали велику кількість цивільних осіб у всіх областях України, яких вони взяли під свій контроль. Серед жертв були представники місцевої влади, державні службовці, журналісти та інші особи, яких окупанти вважали загрозою своїм військовим цілям в нашій державі. Багато військовополонених також були жертвами насильницьких дій з боку росіян.

російська влада часто переводила жертв до місць ув’язнення на окупованих росією територіях України або ж депортувала їх на свою територію. Там людей також піддали іншим насильницьким діям, включаючи тортури та сексуальне насильство.

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"Багато людей вважаються зниклими безвісти місяцями або роками. Деякі померли. Доля та місцеперебування багатьох залишаються невідомими, залишаючи їхні родини в агонічній невизначеності", - говориться у повідомленні ООН.

Зазначається, що у відповідь на запити сімей зниклих безвісти росіяни на різних рівнях надавали стандартні відповіді, в яких систематично не повідомлялося про долю чи місцезнаходження зниклих. Нерозголошення інформації про постраждалих їхнім родинам також свідчить про намір російської влади позбавити потерпілих захисту закону.

Зазначається, що після трьох років повномасштабного вторгнення багато постраждалих зазнали серйозних травм і ушкоджень. Комісія підкреслює важливість судової та позасудової відповідальності у всіх її формах, які сприяють зміцненню мирних процесів.

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Доповнення

Сьогодні в Україну повернули 197 захисників, серед яких 31 оборонець Маріуполя. Зокрема 18 оборонців "Азовсталі". Також було звільнено 22 важкопоранених воїна.

Повідомляється, що троє зі звільнених перебували під так званим "слідством", що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких.

Павло Зінченко

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