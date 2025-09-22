$41.250.00
В ООН кваліфікують дії російських військ в Україні як злочин проти людяності через вимушене переміщення населення

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України заявила, що поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення. Комісія також встановила, що атаки безпілотників на Херсонщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині є масштабними та систематичними, що кваліфікується як злочини проти людяності у вигляді вбивств.

В ООН кваліфікують дії російських військ в Україні як злочин проти людяності через вимушене переміщення населення

Поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення. Комісія має намір повернутися до цього питання у своїй доповіді Генеральній Асамблеї у жовтні цього року. Про це заявила Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України у своєму останньому оновленні Раді з прав людини, передає УНН.

Деталі

У травні цього року Комісія дійшла висновку, що атаки безпілотників, зафіксовані на Херсонщині, були масштабними та систематичними й, таким чином, кваліфікуються як злочини проти людяності у вигляді вбивств. Зібрані докази підтверджують, що подібні удари були нанесені по цивільному населенню та об'єктах цивільної інфраструктури в Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Обставини нападів у трьох згаданих областях вказують на намір їх виконавців вбивати, калічити та знищувати. російські збройні сили здійснюють ці обстріли з позицій, розташованих на лівому березі Дніпра, використовуючи безпілотники, які оснащені системами спостереження та стеження за цілями в режимі реального часу. Ці безпілотники часто переслідували своїх жертв на великі відстані та скидали на них вибухові пристрої, що призводило до загибелі та поранень. Крім того, зафіксовані удари по каретах швидкої допомоги та інших екстрених службах, що перешкоджало їхньому прибуттю до місця призначення 

- йдеться у повідомленні.

Комісія ООН: катування з боку російської влади розцінюються як злочини проти людяності30.10.24, 12:59 • 15370 переглядiв

Російські телеграм-канали, які адмініструють виконавці атак або особи, пов’язані з російськими підрозділами БпЛА, поширювали сотні відеозаписів із зображенням вбивств або поранення цивільних осіб, що прирівнюється до воєнного злочину у вигляді посягання на людську гідність. Ці канали також розміщували погрозливі дописи, в яких оголошували про нові напади та закликали людей залишати свої будинки.

За оцінкою Комісії, поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення. Комісія має намір повернутися до цього питання у своїй доповіді Генеральній Асамблеї у жовтні цього року 

- йдеться у повідомленні.

В ООН дійшли висновку, що удари російських дронів по цивільним на Херсонщині є злочинами проти людяності: в МЗС відреагували28.05.25, 19:38 • 3422 перегляди

Додамо

Водночас Комісія не змогла завершити розслідування заяв російської влади про нібито атаки безпілотників українських збройних сил через відсутність доступу до відповідних територій, ризики для безпеки свідків, а також через відсутність відповіді російської федерації на запити, надіслані Комісією.

Крім того, Комісія продовжує розслідувати практику депортації та переміщення дорослих цивільних осіб з районів Запорізької області, що перебувають під контролем Росії.

Розслідування атак безпілотників малої дальності, а також депортацій та переміщень, свідчать про скоординовані та організовані дії російської влади, спрямовані на подальше захоплення територій та зміцнення своїх позицій на підконтрольних їй землях України, при цьому змушуючи місцеве населення тікати.

Три з половиною роки збройного конфлікту в Україні продовжують мати руйнівний вплив на цивільне населення. Зафіксовані порушення та відповідні злочини принесли постраждалим невимовні страждання та суворі випробування 

- зазначив Голова Комісії Ерік Мьосе.

Повторні обстріли поступово знищували цілі населені пункти. Багато постраждалих втратили близьких, їхні будинки були зруйновані, а умови життя стали непридатними. За їхніми словами, вони "втратили все". У особливо тяжкому становищі на лінії фронту залишаються літні люди, багато з яких не можуть втекти, що робить їх вразливими до ризику подальших атак.

В ООН заявили, що росіяни вчинили злочини проти людяності, викрадаючи українців19.03.25, 17:21 • 18824 перегляди

Довідкова інформація

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України є незалежним органом, дорученим Радою ООН з прав людини, зокрема, розслідувати всі передбачувані порушення та зловживання правами людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації. До складу Комісії входять Ерік Мьосе (Голова), Пабло де Грейф та Врінда Ґровер.

Комісари були призначені Головою Ради ООН з прав людини, вони не є співробітниками ООН і не отримують оплату за свою роботу. Хоча Управління ООН з прав людини підтримує Комісію з розслідування, комісари діють в особистій якості й повністю незалежні від будь-якого уряду або організації, включно з самою ООН. Будь-які погляди або думки, представлені в цьому документі, є виключно поглядами уповноважених комісарів.

Антоніна Туманова

