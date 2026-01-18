$43.180.08
В Киевской области применены экстренные графики отключения - ДТЭК

Киев • УНН

 • 480 просмотра

В Киевской области введены экстренные графики отключения электроэнергии из-за перегрузки сетей и морозов. Графики отключений не действуют, ситуация усложнена.

В Киевской области применены экстренные графики отключения - ДТЭК

В Киевской области введены экстренные графики отключения электроэнергии из-за ситуации в энергосистеме, в частности перегрузки электросетей. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Подробности

Киевская область: экстренные отключения. Из-за ситуации в энергосистеме графики отключений в Киевской области не действуют. Ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей

 - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве начали работать дополнительные бригады энергетиков из других регионов для восстановления электроснабжения. Продолжаются работы по возвращению тепла в около 100 домов, а также готовится передача более 60 генераторов.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
ДТЭК
Киев