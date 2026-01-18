В Киевской области применены экстренные графики отключения - ДТЭК
Киев • УНН
В Киевской области введены экстренные графики отключения электроэнергии из-за перегрузки сетей и морозов. Графики отключений не действуют, ситуация усложнена.
В Киевской области введены экстренные графики отключения электроэнергии из-за ситуации в энергосистеме, в частности перегрузки электросетей. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Подробности
Киевская область: экстренные отключения. Из-за ситуации в энергосистеме графики отключений в Киевской области не действуют. Ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей
Напомним
В Киеве начали работать дополнительные бригады энергетиков из других регионов для восстановления электроснабжения. Продолжаются работы по возвращению тепла в около 100 домов, а также готовится передача более 60 генераторов.