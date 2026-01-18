На Київщині застосовано екстрені графіки відключення - ДТЕК
Київ • УНН
На Київщині запроваджено екстрені графіки відключення електроенергії через перевантаження мереж та морози. Графіки відключень не діють, ситуація ускладнена.
У Київській області запроваджені екстрені графіки відключення електроенергії через ситуацію в енергосистемі, зокрема перевантаженням електромереж. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
Деталі
Київська область: екстрені відключення. Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень на Київщині не діють. Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж
Нагадаємо
У Києві почали працювати додаткові бригади енергетиків з інших регіонів для відновлення електропостачання. Тривають роботи з повернення тепла до близько 100 будинків, а також готується передача понад 60 генераторів.