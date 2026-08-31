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The Economist
Financial Times

В Киевской области после утреннего удара рф тушат пожары на складах - в ГСЧС показали, что сейчас на месте

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

В Броварском и Бориспольском районах горят складские помещения после атак рф. В столице шестеро пострадавших, трое находятся в тяжёлом состоянии.

В Киевской области после утреннего удара рф тушат пожары на складах - в ГСЧС показали, что сейчас на месте

В Киевской области после очередных российских атак ликвидируют пожары на складах в двух районах, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, показав, что происходит на месте, пишет УНН.

Спасатели Киевской области работают на нескольких локациях в Броварском и Бориспольском районах, где в результате российских атак возникли пожары в складских помещениях 

- отметили в ГСЧС.

Как указано, к ликвидации последствий обстрела дополнительно привлечены силы и средства ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко указал, что известно о "6 пострадавших в результате атаки на столицу 31 августа. Большинство из них — раненые в селе Погребы". "Трое пострадавших находятся в стационарах городских больниц, в тяжелом состоянии", — отметил он.

В Киевской области из-за атаки РФ пострадали 4 человека, снова повреждены склады31.08.26, 10:38 • 2008 просмотров

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что "рф продолжает тактику монотонных атак реактивными БПЛА, запуская в течение дня небольшие порции".

Юлия Шрамко

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