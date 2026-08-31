В Киевской области из-за атаки РФ пострадали 4 человека, снова повреждены склады

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В Киевской области сегодня утром в результате продолжающихся атак РФ в регионе пострадали четыре человека, вновь повреждены склады в двух районах, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях, пишет УНН.

После утренней атаки врага на Киевскую область травмированы четыре человека. Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Еще два человека пострадали в Броварском районе - написал Ткаченко.

По его данным, первых двоих госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь, еще двум также оказывается медицинская помощь.

"Враг продолжает атаковать гражданские объекты. В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение. В Бориспольском районе — три складских помещения и многоквартирный дом. Россия в очередной раз наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным людям. Работаем над ликвидацией последствий атаки", — отметил Ткаченко.

В КГВА сообщали, что в результате утренней атаки РФ дронами произошел пожар в складских помещениях, и что "возгорание произошло в с. Погребы, Киевская область".

Согласно сообщениям в социальных сетях, предварительно, речь идет о складах АТБ.

Дополнение

В полиции Киевской области утром указывали, что враг не прекращает обстрелы столичного региона, и сообщили о 5 пострадавших со вчерашнего дня.

По данным полиции, вчера во время очередной атаки БПЛА в Фастовском районе повреждены три частных дома, многоэтажка, три автомобиля, гаражное помещение и хозяйственная постройка. Пострадала 22-летняя девушка, медики оказали помощь на месте. В Вышгородском районе повреждены четыре частных дома и металлические вагончики. Телесные повреждения получила местная жительница. В Броварском районе в результате падения обломков произошел пожар на террасе заведения, травмирована 56-летняя женщина. Сегодня ночью враг атаковал Бориспольский район. Повреждены многоэтажка и складские помещения. Пострадали два человека — мужчина и женщина. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.