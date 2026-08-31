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На Київщині через атаку рф 4 постраждалих, знову пошкоджено склади

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Унаслідок ранкової атаки рф на Київщині постраждали четверо людей. Пошкоджено склади, торговельний заклад і багатоквартирний будинок.

На Київщині через атаку рф 4 постраждалих, знову пошкоджено склади
фото ілюстративне

У Київській області четверо людей постраждали сьогодні вранці внаслідок триваючих атак рф у регіоні, де знову пошкоджено склади у двох районах, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Після ранкової атаки ворога на Київщину травмовано четверо людей. Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Ще двоє людей постраждало у Броварському районі

- написав Ткаченко.

За його даними, двох перших госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу, двом іншим також надається медична допомога.

"Ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі - три складські приміщення та багатоквартирний будинок. росія вкотре б’є по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Працюємо над ліквідацією наслідків атаки", - зазначив Ткаченко.

У КМВА повідомляли, що внаслідок ранкової атаки рф дронами сталася пожежа у складських приміщеннях, і що "загоряння сталося в с. Погреби, Київська область".

За повідомленнями у соцмережах, попередньо, ідеться про склади АТБ.

Доповнення

У поліції Київщини вказували вранці, що ворог не припиняє здійснювати обстріли столичного регіону, і повідомили про 5 постраждалих відучора.

За даними поліції, учора, під час чергової атаки БпЛА у Фастівському районі пошкоджено три приватних будинки, багатоповерхівку, три автомобілі, гаражне приміщення та господарчу будівлю. Постраждала 22-річна дівчина, медики надали допомогу на місці. На Вишгородщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та металеві вагончики. Тілесних ушкоджень зазнала місцева жителька. У Броварському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на терасі закладу, травмовано 56-річну жінку. Сьогодні вночі ворог атакував Бориспільщину. Пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення. Постраждали двоє людей - чоловік та жінка. Потерпілим надається необхідна медична допомога. 

Юлія Шрамко

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