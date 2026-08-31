На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місці

У Київській області після чергових російських атак ліквідовують пожежі на складах у двох районах, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши, що відбувається на місці, пише УНН.

Рятувальники Київщини працюють на декількох локаціях у Броварському та Бориспільському районах, де внаслідок російських атак виникли пожежі на складських приміщеннях - зазначили у ДСНС.

Як вказано, до ліквідації наслідків обстрілу додатково залучені сили та засоби ДСНС.

Мер Києва Віталій Кличко вказав, що відомо про "6 постраждалих від атаки на столицю 31 серпня. Більшість із них - поранені в селі Погреби". "Троє постраждалих перебувають в стаціонарах міських лікарень, у тяжкому стані", - зазначив він.

На Київщині через атаку рф 4 постраждалих, знову пошкоджено склади

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що "рф продовжує тактику монотонних атак реактивними БПЛА, запускаючи протягом дня невеликі порції".