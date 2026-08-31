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На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місці

Київ • УНН

 • 1704 перегляди

У Броварському та Бориспільському районах горять складські приміщення після атак рф. У столиці шестеро постраждалих, троє у тяжкому стані.

На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місці

У Київській області після чергових російських атак ліквідовують пожежі на складах у двох районах, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши, що відбувається на місці, пише УНН.

Рятувальники Київщини працюють на декількох локаціях у Броварському та Бориспільському районах, де внаслідок російських атак виникли пожежі на складських приміщеннях 

- зазначили у ДСНС.

Як вказано, до ліквідації наслідків обстрілу додатково залучені сили та засоби ДСНС.

Мер Києва Віталій Кличко вказав, що відомо про "6 постраждалих від атаки на столицю 31 серпня. Більшість із них - поранені в селі Погреби". "Троє постраждалих перебувають в стаціонарах міських лікарень, у тяжкому стані", - зазначив він.

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Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що "рф продовжує тактику монотонних атак реактивними БПЛА, запускаючи протягом дня невеликі порції".

Юлія Шрамко

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