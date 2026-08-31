На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місці
Київ • УНН
У Броварському та Бориспільському районах горять складські приміщення після атак рф. У столиці шестеро постраждалих, троє у тяжкому стані.
У Київській області після чергових російських атак ліквідовують пожежі на складах у двох районах, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши, що відбувається на місці, пише УНН.
Рятувальники Київщини працюють на декількох локаціях у Броварському та Бориспільському районах, де внаслідок російських атак виникли пожежі на складських приміщеннях
Як вказано, до ліквідації наслідків обстрілу додатково залучені сили та засоби ДСНС.
Мер Києва Віталій Кличко вказав, що відомо про "6 постраждалих від атаки на столицю 31 серпня. Більшість із них - поранені в селі Погреби". "Троє постраждалих перебувають в стаціонарах міських лікарень, у тяжкому стані", - зазначив він.
На Київщині через атаку рф 4 постраждалих, знову пошкоджено склади31.08.26, 10:38 • 2056 переглядiв
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що "рф продовжує тактику монотонних атак реактивними БПЛА, запускаючи протягом дня невеликі порції".