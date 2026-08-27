В Киевской области ликвидируют последствия атаки рф в 9 локациях — в ГСЧС показали кадры

В Киевской области продолжают ликвидацию последствий очередной атаки РФ с пожарами, в результате которой под вражеский удар попали в том числе склады, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав, что происходит на месте, пишет УНН.

В Киевской области продолжается ликвидация последствий очередной российской атаки. В Бориспольском районе спасатели работают на 9 локациях. Среди них — частные жилые дома, складские помещения и очаги возгорания в экосистемах - сообщили в ГСЧС, показав последствия.

Работу спасателей, как сообщается, осложняют повторные российские атаки. "Уже несколько раз они прерывали тушение из-за угрозы повторных ударов и отходили в безопасные места", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожаров привлечены дополнительные силы и средства ГСЧС.

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