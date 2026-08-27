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На Київщині ліквідовують наслідки атаки рф на 9 локаціях - у ДСНС показали кадри

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

У Бориспільському районі гасять пожежі в будинках, складах та екосистемах. Роботу рятувальників переривають повторні удари рф.

На Київщині ліквідовують наслідки атаки рф на 9 локаціях - у ДСНС показали кадри

У Київській області продовжують ліквідацію наслідків чергової атаки рф з пожежами, де під ворожий удар потрапили у тому числі склади, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши, що відбувається на місці, пише УНН.

На Київщині триває ліквідація наслідків чергової російської атаки. У Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Серед них — приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах

- повідомили у ДСНС, показавши наслідки.

Роботу надзвичайників, як повідомляється, ускладнюють повторні російські атаки. "Вже декілька разів вони переривали гасіння через загрозу повторних ударів та відходили до безпечних місць", - ідеться у повідомленні.

До ліквідації пожеж залучені додаткові сили та засоби ДСНС.

Після атаки рф у шести містах Київщини погіршилася якість повітря - ОВА27.08.26, 11:47 • 2858 переглядiв

Юлія Шрамко

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