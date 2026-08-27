На Київщині ліквідовують наслідки атаки рф на 9 локаціях - у ДСНС показали кадри

У Київській області продовжують ліквідацію наслідків чергової атаки рф з пожежами, де під ворожий удар потрапили у тому числі склади, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши, що відбувається на місці, пише УНН.

На Київщині триває ліквідація наслідків чергової російської атаки. У Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Серед них — приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах