На Київщині ліквідовують наслідки атаки рф на 9 локаціях - у ДСНС показали кадри
Київ • УНН
У Бориспільському районі гасять пожежі в будинках, складах та екосистемах. Роботу рятувальників переривають повторні удари рф.
У Київській області продовжують ліквідацію наслідків чергової атаки рф з пожежами, де під ворожий удар потрапили у тому числі склади, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши, що відбувається на місці, пише УНН.
На Київщині триває ліквідація наслідків чергової російської атаки. У Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Серед них — приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах
Роботу надзвичайників, як повідомляється, ускладнюють повторні російські атаки. "Вже декілька разів вони переривали гасіння через загрозу повторних ударів та відходили до безпечних місць", - ідеться у повідомленні.
До ліквідації пожеж залучені додаткові сили та засоби ДСНС.
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