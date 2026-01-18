В Киеве восстанавливают тепло в 143 домах: к работе приступили дополнительные ремонтные бригады от Укрзализныци и из других регионов

В Киеве работают над восстановлением тепла в 143 домах. Уже сейчас к работе приступили дополнительные ремонтные бригады от "Укрзализныци" и из других регионов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области, пишет УНН.

Что касается теплоснабжения. Из-за низких температур и изношенной инфраструктуры фиксируются постоянные локальные аварии. Ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах. Задача — максимально ускорить ремонты. Поэтому для помощи городу привлекаем дополнительные силы. Уже сейчас к работе приступили дополнительные ремонтные бригады от "Укрзализныци" и из других регионов. 10 бригад — от "УЗ", еще восемь из Киевской области. Завтра в город прибудут еще бригады из Ровно и дополнительные — от железной дороги - сообщил Шмыгаль.

Что касается света и технических решений, то, по словам чиновника, ситуация остается сложной, дополнительную нагрузку создают морозы. Сейчас над восстановлением электроснабжения уже работают 60 бригад, 12 из которых прибыли из других областей.

Работаем над системными решениями. Доставляем дополнительные 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго. Совместно с Минвосстановления проводим верификацию всех когенерационных установок для быстрого ввода дополнительных мощностей. Упрощаем бюрократические процедуры подключения в условиях чрезвычайной ситуации - резюмировал Шмыгаль.

