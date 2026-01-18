У Києві відновлюють тепло у 143 будинках: до роботи стали додаткові ремонтні бригади від Укрзалізниці та з інших регіонів

У Києві працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Вже зараз до роботи стали додаткові ремонтні бригади від "Укрзалізниці" та з інших регіонів. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, пише УНН.

Щодо теплопостачання. Через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Завдання — максимально прискорити ремонти. Тому для допомоги місту залучаємо додаткові сили. Вже зараз до роботи стали додаткові ремонтні бригади від "Укрзалізниці" та з інших регіонів. 10 бригад — від "УЗ", ще вісім з Київщини. Завтра в місто прибудуть ще бригади з Рівного та додаткові — від залізниці - повідомив Шмигаль.

Щодо світла та технічних рішень, то, за словами урядовця, cитуація залишається складною, додаткове навантаження створюють морози. Наразі над відновленням електропостачання вже працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей.

Працюємо над системними рішеннями. Доставляємо додаткові 55 генераторів з резервного хабу Міненерго. Спільно з Мінвідновлення проводимо верифікацію всіх когенераційних установок для швидкого введення додаткових потужностей. Спрощуємо бюрократичні процедури підключення в умовах надзвичайної ситуації - резюмував Шмигаль.

