У Києві відновлюють тепло у 143 будинках: до роботи стали додаткові ремонтні бригади від Укрзалізниці та з інших регіонів

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 11997 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 18288 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 18341 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 45575 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 74412 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 39472 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 49556 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 55034 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 44809 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 71967 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа18 січня, 07:45 • 8378 перегляди
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters18 січня, 08:29 • 17398 перегляди
росія за цей тиждень застосувала проти України понад 1300 ударних дронів та майже 30 ракет - Зеленський Video18 січня, 09:21 • 4340 перегляди
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕPhoto18 січня, 10:13 • 12674 перегляди
Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа18 січня, 10:38 • 8202 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 35786 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 71969 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 42052 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 73309 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 102412 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Кая Каллас
Денис Шмигаль
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 13230 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 26129 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 23334 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 21287 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 20683 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Bild
Шахед-136

У Києві відновлюють тепло у 143 будинках: до роботи стали додаткові ремонтні бригади від Укрзалізниці та з інших регіонів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Києві 143 будинки залишаються без тепла через аварії, спричинені морозами. Додаткові ремонтні бригади з «Укрзалізниці» та інших регіонів залучені для прискорення відновлювальних робіт.

У Києві відновлюють тепло у 143 будинках: до роботи стали додаткові ремонтні бригади від Укрзалізниці та з інших регіонів

У Києві працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Вже зараз до роботи стали додаткові ремонтні бригади від "Укрзалізниці" та з інших регіонів. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, пише УНН.

Щодо теплопостачання. Через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Завдання — максимально прискорити ремонти. Тому для допомоги місту залучаємо додаткові сили. Вже зараз до роботи стали додаткові ремонтні бригади від "Укрзалізниці" та з інших регіонів. 10 бригад — від "УЗ", ще вісім з Київщини. Завтра в місто прибудуть ще бригади з Рівного та додаткові — від залізниці 

- повідомив Шмигаль.

Щодо світла та технічних рішень, то, за словами урядовця, cитуація залишається складною, додаткове навантаження створюють морози. Наразі над відновленням електропостачання вже працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей. 

Працюємо над системними рішеннями. Доставляємо додаткові 55 генераторів з резервного хабу Міненерго. Спільно з Мінвідновлення проводимо верифікацію всіх когенераційних установок для швидкого введення додаткових потужностей. Спрощуємо бюрократичні процедури підключення в умовах надзвичайної ситуації 

- резюмував Шмигаль.

У Польщі менш ніж за три дні зібрали понад 1 млн злотих на генератори для Києва18.01.26, 15:55 • 2384 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Морози в Україні
Техніка
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Українська залізниця
Денис Шмигаль
Рівне
Київ