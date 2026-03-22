В Киеве и области часть потребителей осталась без света из-за аварии

В Киевской области произошла авария на энергетическом оборудовании. В результате часть жителей столицы и региона временно осталась без электроснабжения. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Как сообщается, авария произошла на одном из объектов, который ранее получил существенные повреждения в результате обстрелов. Из-за этого без света временно остались жители Днепровского и Дарницкого районов Киева.

Также без электричества часть домов Броварского района Киевской области. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия аварии - говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили 127 вражеских беспилотников различных типов во время ночной атаки 22 марта. При этом было зафиксировано восемь попаданий и падение обломков в четырнадцати местах.