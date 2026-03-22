В Киеве и области часть потребителей осталась без света из-за аварии
Киев • УНН
Из-за поломки на поврежденном обстрелами объекте обесточены два района столицы и Броварщина. ДТЭК работает над восстановлением электроснабжения потребителей.
В Киевской области произошла авария на энергетическом оборудовании. В результате часть жителей столицы и региона временно осталась без электроснабжения. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Как сообщается, авария произошла на одном из объектов, который ранее получил существенные повреждения в результате обстрелов. Из-за этого без света временно остались жители Днепровского и Дарницкого районов Киева.
Также без электричества часть домов Броварского района Киевской области. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия аварии
Силы ПВО сбили 127 вражеских беспилотников различных типов во время ночной атаки 22 марта. При этом было зафиксировано восемь попаданий и падение обломков в четырнадцати местах.