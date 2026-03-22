У Києві та області частина споживачів залишилась без світла через аварію

У Київській області сталася аварія на енергетичному обладнанні. У результаті, частина мешканців столиці та регіону тимчасово залишилася без електропостачання. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, аварія сталася на одному з об’єктів, який раніше зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок обстрілів. Через це без світла тимчасово залишилися мешканці Дніпровського та Дарницького районів Києва.

Також без електрики частина домівок Броварського району Київщини. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Сили ППО збили 127 ворожих безпілотників різних типів під час нічної атаки 22 березня. При цьому було зафіксовано вісім влучань та падіння уламків у чотирнадцяти місцях.