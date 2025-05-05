В Германии лидеры партий нового правительства подписали коалиционное соглашение

Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) коалиционное соглашение, открывшее путь к назначению министров в новом правительстве Германии, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Торжественная церемония состоялась в понедельник, 5 мая, в районе Газометра в берлинском Шенеберге, где располагается корпоративный кампус.

"Мы рассматриваем результаты выборов как мандат на всеобъемлющее обновление нашей страны... Как партии политического центра мы считаем себя совместно ответственными (за достижение этого - ред.)", - отмечается в документе.

На 144 страницах договора под названием "Ответственность за Германию" ХДС/ХСС и СДПГ зафиксировали, чего хотят достичь в коалиционном формате.

Граница и убежище

В соответствии с соглашением, контроль над всеми границами ФРГ сохраняется. Соискателей убежища - при наличии условий для этого - будут возвращать обратно в страны происхождения. При этом политики достигли компромисса, что это будет делаться "в координации с... европейскими соседями". На этом настаивала СДПГ.

Федеральные программы приема претендентов на убежище, например, из Афганистана, должны быть прекращены - "насколько это возможно". На два года приостанавливается воссоединение семей для "бенефициаров дополнительной защиты" - лиц, которым не предоставлено убежище, но разрешено остаться в стране по другим причинам. Ускоренная натурализация иммигрантов, хорошо интегрировавшихся, всего через три года, введенная "светофорной коалицией", будет отменена, напомнило агентство AFP.

Относительно нагрузки на бизнес

Чтобы облегчить нагрузку на компании, с этого года вводится так называемая "турбоамортизация". Компании смогут списывать 30% стоимости приобретения новых производственных средств за счет налога ежегодно в течение трех лет. Корпоративный налог на прибыль будет снижен "в пять этапов по одному процентному пункту" – начиная с 2028 года. При этом сначала ХДС/ХСС хотели, чтобы старт процессу был дан в 2026 году.

ХДС/ХСС и СДПГ планируют снизить налог на электроэнергию - "до европейского минимума" - и уменьшить плату за пользование сетями электропередачи. Цель - снизить нагрузку на компании и потребителей "минимум на пять центов" за киловатт-час. Кроме того, предусматривается введение промышленной цены на электроэнергию для энергоемких предприятий.

Относительно налогов

Как следует из соглашения, коалиция также хочет снизить подоходный налог для малых и средних предпринимателей. Как ожидается, это произойдет к середине законодательного периода.

С 2026 года будет увеличена налоговая льгота за использование собственного автомобиля для поездок на работу и с работы. Ее нарастят до 38 евроцентов, начиная с первого километра.

Фермеры также получат поддержку: будет полностью восстановлена компенсация расходов дизельного топлива в сельскохозяйственных нуждах.

Доплаты за сверхурочную работу должны быть освобождены от налогов. Кроме того, предусмотрены налоговые льготы за увеличение продолжительности рабочего дня при неполной занятости. Зарплата лиц, достигших пенсионного возраста и желающих продолжать работать, не будет облагаться налогом до порога 2 000 евро.

До 2031 года уровень стандартной пенсии относительно средней зарплаты в стране будет сохраняться на отметке 48 процентов.

Заморозка повышения арендной платы должна быть продлена на четыре года. Ожидается, что к 2026 году группа экспертов разработает соответствующую реформу на следующий период.

О военной службе

В связи с нехваткой кадров в составе Бундесвера ХДС/ХСС и СДПГ планируют повысить привлекательность военной службы. Речь идет о службе на добровольной основе. Сначала ХДС/ХСС призвали вернуться к воинской обязанности.

Специальная комиссия проанализирует ситуацию с пандемией коронавируса. Цель - "извлечь уроки для будущих пандемий", говорится в договоре.

Дополнение

Подписание документа завершает процесс образования правящей коалиции во главе с вероятным будущим канцлером Фридрихом Мерцем.

Ранее партии определили своих кандидатов на ведущие должности в новом правительстве ФРГ. Среди нововведений - создание нового министерства "цифровизации и модернизации государства". Средний возраст членов кабинета вырос с 50,4 до 53,1 года. В правительство войдут десять мужчин и восемь женщин.

В Бундестаге 6 мая состоится избрание Мерца новым канцлером ФРГ. В тот же день к присяге будут приведены члены его правительства. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль должен стать вице-канцлером ФРГ.

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