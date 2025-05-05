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У Німеччині лідери партій нового уряду підписали коаліційну угоду

Київ • УНН

 • 2288 перегляди

Лідери СДПН та ХДС/ХСС підписали коаліційну угоду, що відкриває шлях до формування нового уряду Німеччини. У документі зафіксовані плани щодо контролю кордонів, податків та військової служби.

У Німеччині лідери партій нового уряду підписали коаліційну угоду
x.com/CDU

Лідери Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали з консервативним блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) коаліційну угоду, що відкрило шлях до призначення міністрів у новому уряді Німеччини, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Урочиста церемонія відбулася у понеділок, 5 травня, у районі Газометра у берлінському Шенеберзі, де розташовується корпоративний кампус.

"Ми розглядаємо результати виборів як мандат на всеосяжне оновлення нашої країни... Як партії політичного центру ми вважаємо себе спільно відповідальними (за досягнення цього - ред.)", - наголошується в документі.

На 144 сторінках договору під назвою "Відповідальність за Німеччину" ХДС/ХСС та СДПН зафіксували, чого хочуть досягти у коаліційному форматі.

Кордон та притулок

Відповідно до угоди, контроль усіх кордонах ФРН зберігається. Здобувачів притулку - за наявності умов щодо цього - повертатимуть назад до країн походження. При цьому політики досягли компромісу, що це робитиметься "у координації із... європейськими сусідами". На цьому наполягала СДПН.

Федеральні програми прийому претендентів на притулок, наприклад, з Афганістану, повинні бути припинені - "наскільки це можливо". На два роки зупиняється возз'єднання сімей для "бенефіціарів додаткового захисту" - осіб, яким не надано притулок, але дозволено залишитись у країні з інших причин. Прискорена натуралізація іммігрантів, що добре інтегрувалися, всього через три роки, введена "світлофорною коаліцією", буде скасована, нагадало агентство AFP.

Щодо навантаження на бізнес

Щоб полегшити навантаження на компанії, з цього року запроваджується так звана "турбоамортизація". Компанії зможуть списувати 30% вартості придбання нових виробничих коштів за рахунок податку щороку протягом трьох років. Корпоративний податок на прибуток буде знижено "в п'ять етапів за одним процентним пунктом" – починаючи з 2028 року. При цьому спочатку ХДС/ХСС хотіли, щоб старт процесу було дано у 2026 році.

ХДС/ХСС та СДПН планують знизити податок на електроенергію - "до європейського мінімуму" - та зменшити плату за користування мережами електропередачі. Мета - знизити навантаження на компанії та споживачів "щонайменше на п'ять центів" за кіловат-годину. Окрім того, передбачається запровадити промислову ціну на електроенергію для енергоємних підприємств.

Щодо податків

Як випливає з угоди, коаліція також хоче знизити прибутковий податок для малих та середніх підприємців. Як очікується, це станеться до середини законодавчого періоду.

З 2026 року буде збільшено податкову пільгу за використання власного автомобіля для поїздок на роботу та з роботи. Її наростять до 38 євроцентів, починаючи з першого кілометра.

Фермери також отримають підтримку: буде повністю відновлено компенсацію витрат дизельного палива в сільськогосподарських потребах.

Доплати за понаднормову роботу мають бути звільнені від податків. Окрім того, передбачено податкові пільги за збільшення тривалості робочого дня за неповної зайнятості. Зарплата осіб, які досягли пенсійного віку і бажають продовжувати працювати, не оподатковуватиметься до порога 2 000 євро.

До 2031 року рівень стандартної пенсії щодо середньої зарплати в країні зберігатиметься на позначці 48 відсотків.

Заморозка підвищення орендної плати має бути продовжена на чотири роки. Очікується, що до 2026 року група експертів розробить відповідну реформу на наступний період.

Про військову службу

У зв'язку з нестачею кадрів у складі Бундесверу ХДС/ХСС та СДПН планують підвищити привабливість військової служби. Ідеться про службу на добровільній основі. Спочатку ХДС/ХСС закликали повернутися до військового обов'язку.

Спеціальна комісія проаналізує ситуацію з пандемією коронавірусу. Мета - "зняти уроки для майбутніх пандемій", йдеться у договорі.

Доповнення

Підписання документа завершує процес утворення правлячої коаліції на чолі з ймовірним майбутнім канцлером Фрідріхом Мерцем.

Раніше партії визначили своїх кандидатів на провідні посади у новому уряді ФРН. Серед нововведень - створення нового міністерства "цифровізації та модернізації держави". Середній вік членів кабміну зріс із 50,4 до 53,1 року. В уряд увійдуть десять чоловіків та вісім жінок.

У Бундестазі 6 травня відбудеться обрання Мерца новим канцлером ФРН. Того ж дня до присяги буде приведено членів його уряду. Співголова СДПН Ларс Клінгбайль має стати віцеканцлером ФРН.

Борис Пісторіус залишиться міністром оборони у новій коаліції уряду ФРН: деталі призначень05.05.25, 12:04 • 5278 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Християнсько-демократичний союз Німеччини
Бундестаг
Соціал-демократична партія Німеччини
Афганістан
Фрідріх Мерц
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