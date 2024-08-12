В этом году Украина активно наращивает экспорт зерна - Reuters

Этим летом, Украина пытается отправить как можно больше зерна этим летом, пользуясь военными успехами, полученными в Черноморском регионе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина уже удвоила экспорт продовольствия в июле до более 4,2 млн тонн по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Сейчас Киев не сообщает о направлениях своего экспорта в июле, но в прошлом сезоне большая часть украинской пшеницы шла в Испанию, Египет и Индонезию, а кукуруза преимущественно направлялась в Испанию и Китай.

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В издании отметили, что рост происходит несмотря на падение производства в этом сезоне, вызванное перебоями, связанными с войной, и нет никаких гарантий, что Киев сможет сохранить эту тенденцию в течение всего сезона 2024/25 года.

Сейчас экспорт состоит из пшеницы нового сезона и кукурузы из запасов, оставшихся после рекордного урожая прошлого года.

Мы делаем все, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно даже в военных условиях - заверил заместитель начальника Администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов.

Дополнение

Согласно экспортным данным, в июле Украина экспортировала 3,7 миллиона тонн сельскохозяйственных товаров через Одессу и 569 000 тонн через Дунай. Для сравнения в прошлом году за этот период было через Одессу было экспортировано 291 000 тонн и еще 2,07 миллионов тонн через Дунай в июле 2023 года.

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В июне и июле было отправлено шесть партий кукурузы из двух других действующих черноморских портов Украины - Черноморского и Южного - в Роттердам, самый загруженный порт Европы, и испанскую Картегну.

С июля Украина также отправляла грузы в Китай, Египет и Турцию, свидетельствуют отдельные данные Kpler.

Напомним

И.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что аномальная жара этим летом имела незначительное влияние на ранние культуры, но может уменьшить урожай поздних культур до 10-15%.