Украина экспортировала более 221 000 тонн зерна в 10 стран мира в рамках инициативы "Зерно из Украины

С момента начала инициативы Grain From Ukraine осенью 2022 года из Украины отправили 221,41 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

В частности, из Украины экспортировали 195 тыс. тонн пшеницы, 22,265 тыс. тонн пшеничной муки и 4,141 тыс. тонн колотого гороха.

Это помогло обеспечить продовольственную безопасность для 8 млн человек.

"Часть нашего продовольствия выкупают государства-участники проекта. Это win-win стратегия: наши международные партнеры поддерживают украинскую экономику и одновременно улучшают продовольственную ситуацию в мире", - подчеркнул Ермак.

В первой половине 2024 года из Украины доставили партии пшеничной муки в Судан, пшеницы в Нигерию, колотого гороха в Мавританию, Джибути, Мозамбик и Демократическую Республику Конго. Часть гуманитарных грузов направляется в Малави и другие государства-реципиенты.

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