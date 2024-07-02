Украина экспортировала более 221 000 тонн зерна в 10 стран мира в рамках инициативы "Зерно из Украины
Киев • УНН
С момента запуска инициативы "Зерно из Украины" осенью 2022 года Украина экспортировала 221,41 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии, обеспечив продовольственную безопасность для 8 миллионов человек.
С момента начала инициативы Grain From Ukraine осенью 2022 года из Украины отправили 221,41 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
В частности, из Украины экспортировали 195 тыс. тонн пшеницы, 22,265 тыс. тонн пшеничной муки и 4,141 тыс. тонн колотого гороха.
Это помогло обеспечить продовольственную безопасность для 8 млн человек.
"Часть нашего продовольствия выкупают государства-участники проекта. Это win-win стратегия: наши международные партнеры поддерживают украинскую экономику и одновременно улучшают продовольственную ситуацию в мире", - подчеркнул Ермак.
В первой половине 2024 года из Украины доставили партии пшеничной муки в Судан, пшеницы в Нигерию, колотого гороха в Мавританию, Джибути, Мозамбик и Демократическую Республику Конго. Часть гуманитарных грузов направляется в Малави и другие государства-реципиенты.
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