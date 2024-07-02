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Україна експортувала понад 221 000 тонн зерна до 10 країн світу в рамках ініціативи "Зерно з України

Київ • УНН

 • 30378 перегляди

З моменту запуску ініціативи "Зерно з України" восени 2022 року Україна експортувала 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії, забезпечивши продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.

Україна експортувала понад 221 000 тонн зерна до 10 країн світу в рамках ініціативи "Зерно з України

З моменту започаткування ініціативи Grain From Ukraine восени 2022 року з України відправили 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.  Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Зокрема, з України експортували 195 тис. тонн пшениці, 22,265 тис. тонн пшеничного борошна та 4,141 тис. тонн колотого гороху.

Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 млн людей.

"Частину нашого продовольства викуповують держави-учасники проекту. Це win-win стратегія: наші міжнародні партнери підтримують українську економіку і одночасно покращують продовольчу ситуацію у світі", - наголосив Єрмак.

В першій половині 2024 року з України доставили партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів.

Завдяки відновленню роботи портів в Одеській області зріс експорт зернових - експерт01.07.24, 12:03 • 66311 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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