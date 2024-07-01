Завдяки відновленню роботи портів в Одеській області зріс експорт зернових - експерт

Експорт зернових у 2023-2024 маркетинговому році зріс завдяки запуску роботи портів на Одещині, але зростання не пов'язане з боротьбою із сірим експортом. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Дмитро Кохан.

За даними Мінагрополітики, у 2023-2024 маркетинговому році Україна експортувала понад 49,7 млн тонн зернових і бобових культур, що на 3% більше порівняно з попереднім періодом, експорт пшениці зріс на 10%, водночас експорт кукурудзи скоротився на 275 000 тонн.

Що стосується зростання показників експорту, треба враховувати, що у нас у жовтні минулого року запустилися порти одеські, великі порти, і слава Богу, досить успішно працюють. Ми в останні місяці вийшли на показники експорту навіть довоєнні. Не більше, але довоєнні. І вважайте, що торік було зовсім не так - влітку і восени в нас був провал, тому що не було Чорного моря. Це, я думаю, суттєво вплинуло - зазначив Кохан.

Також, за його словами, на зростання експортних показників вплинув і більший врожай, однак цей вплив був не суттєвим.

"Суттєво вплинув саме фактор запуску портів Одеси. Ми експортуємо в травні-квітні по 7 млн тонн, це довоєнні показники і це те, що нам і не снилося, коли були закриті чорноморські порти", - сказав Кохан.

При цьому зростання експорту зернових експерт не став пов'язувати зі збільшенням боротьби з вивезенням сірого зерна.

Нагадаємо

Деякі експерти, опитані УНН, пов'язують збільшення показників вивезення зерна, зокрема, з посиленням боротьби з сірим експортом. Зокрема, раніше стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідує кілька кримінальних проваджень, що стосуються сірого експорту зерна. За даними правоохоронців, найпоширенішою схемою такого ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень є купівля зерна, що не має документів про походження, за готівку та подальше його вивезення за кордон за допомогою реквізитів "ризикових" або підставних компаній.

Одним із яскравих прикладів сірого експорту є кримінальні справи, які стосуються сірого експорту із зернового терміналу "Олімпекс" у 2021-2023 роках, коли ним активно керували одеські бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко.

Зокрема, у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, які займаються експортом зерна і пов'язані з агрохолдингом GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" та підприємство "Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для проведення експортних операцій. Під час розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", яке теж підконтрольне Грозі та Науменку.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, - а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Лише в межах цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози та Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", що належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції 2021 року і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія "Аттолло Гранум".

Наразі це кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, у якому фігурує компанія Грози та Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19".

Крім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСІ" та "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.

Крім того, детективи БЕБ вважають, що злочинна діяльність, пов'язана з ухиленням від сплати податків через сірий експорт зернових, на терміналі "Олімпекс" триває.