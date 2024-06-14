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Злочинні дії тривають: детектив БЕБ на суді розповів, що сірий експорт з "Олімпекса" досі триває

Київ • УНН

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Суд відклав розгляд клопотання про арешт зерна, що зберігалось на терміналі "Олімпекс" у рамках справи щодо ухилення від сплати податків.

Шевченківський районний суд Києва відклав розгляд клопотання про арешт зерна, що зберігалось на терміналі "Олімпекс" у рамках справи щодо ухилення від сплати податків на понеділок 15:30, передає кореспондент УНН із зали судових засідань.

Раніше УНН розповідав, що за даними слідства, в період із 2021 по 2023 рік, коли зерновим терміналом управляла компанія одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменко "Олімпекс Купе Інтренешнл", службові особи ТОВ "Екотранс", використовуючи власні виробничі потужності олійноекстракційного заводу та реквізити підконтрольних підприємств постачальників (виробників), здійснили придбання та переробку сільгосппродукції за готівку, яку в подальшому реалізували в адресу підконтрольних підприємств та "ризикових" експортерів.

Ці операції не були відображені у бухгалтерському і податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 60 млн грн.

Під час судового засідання зʼясувалося, що у справі фігурує компанія "Аттолло Гранум", яка ймовірно незаконно придбала половину зернового терміналу. За словами адвоката компанії, правоохоронці в ході обшуків, які тривали 10 днів вилучили 100 тисяч тон сільськогосподарської продукції. Частина вилученого майна, зокрема, кукурудза належить ТОВ "Ферко", підконтрольній Грозі та Науменко. Ця компанія фігурує в ще одному кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків шляхом сірого експорту зерна.

Як пояснив присутній на засіданні детектив Бюро економічної безпеки Сидоренко, в ході слідчих дій було встановлено, що в злочинній схемі використовувались реквізити підставних компаній, а зерно купувалося за готівку з метою ухилення від сплати податків. Водночас, за його словами, під час обшуків представники ТОВ "Аттолло Гранум" так і не надали правоохоронцям  документів про власників і походження зерна. 

Детектив також повідомив судді, що в ході слідчих дій зʼясувалося, що злочини на терміналі "Олімпекс", зокрема на тій його частині, якою управляє  "Аттолло Гранум", досі тривають.

"В ході проведення слідчих дій встановлено, що злочинні дії тривають. Додатково будуть внесені відомості до ЄРДР", - додав він.

Варто зазначити, що якраз внесення нового факту в ЄРДР і обʼєднання справ стане обґрунтованою підставою для арешту зерна і запобігання злочинній діяльності.

Підконтрольні Грозі та Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових із термінала "Олімпекс"29.05.24, 14:15 • 178786 переглядiв

Додамо

"Екотранс" використовувала реквізити понад чотирьох десятків ТОВок. Серед них є кілька компаній, які раніше вже "засвітилися" в іншому кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.

Зокрема, СТОВ "Синтез" та ТОВ "СГВП "Єланецьке" фігурують у справі щодо ухилення податків в особливо великих розмірах, де разом із ними фігурує компанія Грози і Науменка "Олімпекс Купе Інтернешнл" від 29 січня 2021 року.

Окрім "Олімпекс Купе Інтернешнл" у цій справі фігурують й інші компанії, що входять в агрохолдинг Грози і Науменка GNT Group, або їм підконтрольні. Зокрема, ідеться про ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрейн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажний Комплекс "Інзерноекспорт" та ТОВ "Вторметекспорт".

Ці компанії також використовували розповсюджену схему "сірого" експорту – реквізити "ризикових" підприємств. Слідчі вказували, що компанії Грози і Науменка ухилилися від сплати ПДВ на майже 37,5 млн грн.

В обох випадках компанії "Синтез" та "СГВП "Єланецьке" вказувались порушниками як нібито власники зерна.

Проте це не єдиний збіг у кримінальних провадженнях. В обох випадках зерновий термінал "Олімпекс", яким керувала компанія Грози і Науменка, відвантажував зерно ТОВ "Агірос".

Ця компанія належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого Рада з національної безпеки та оборони ввела санкції у 2021 році і якого позбавили українського громадянства.

Тобто це ще одне підтвердження активної співпраці  Грози та Науменка із підсанкційним Альперіном.

Не виключено, що слідство обʼєднає ці справи в одну велику.

Як зʼясував УНН, саме "Агірос" Альперіна допомогла одеським бізнесменам вивезти до Єгипту понад 20 тисяч тон кукурудзи, що ймовірно була під заставою в американського фонду і нібито зникла зі складів зернового термінала. До речі, за фактом розтрати заставного майна проти Грози й Науменка відкрито ще одне кримінальне провадження.

Нагадаємо

Раніше ми розповідали й про інші факти співпраці Грози й Науменка з підсанкційними компаніями. Бізнесмени зокрема продовжували торгувати з компанією Black Sea Commodities Trading Limited навіть після того, як у квітні 2021 року Україна ввела проти неї санкції за підозрою в контрабанді.

Ба більше, виявилося, що в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, що входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group, працюють в аграрному секторі, який зараз має стратегічне значення з точки зору наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія розв'язала широкомасштабну війну.

У парламентському комітеті з нацбезпеки вважають, що за таку співпрацю проти Грози, Науменка та їхнього бізнесу мають бути введені санкції . У РНБО зазначили, що орган готовий розглянути це питання після відповідних пропозицій, зокрема, СБУ.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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