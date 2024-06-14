Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается

Киев • УНН
Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте зерна, которое хранилось на терминале "Олимпикс" в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.
Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об аресте зерна, которое хранилось на терминале "Олимпикс" в рамках дела об уклонении от уплаты налогов на понедельник 15:30, передает корреспондент УНН из зала судебных заседаний.
Ранее УНН рассказывал, что по данным следствия, в период с 2021 по 2023 год, когда зерновым терминалом управляла компания одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко "Олимпекс Купе Интренешнл", должностные лица ООО "Экотранс", используя собственные производственные мощности маслоэкстракционного завода и реквизиты подконтрольных предприятий поставщиков (производителей), осуществили приобретение и переработку сельхозпродукции за наличные, которую в дальнейшем реализовали в адрес подконтрольных предприятий и "рисковых" экспортеров.
Эти операции не были отражены в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты НДС на сумму более 60 млн грн.
Во время судебного заседания выяснилось, что в деле фигурирует компания "Аттолло Гранум", которая вероятно незаконно приобрела половину зернового терминала. По словам адвоката компании, правоохранители в ходе обысков, которые длились 10 дней, изъяли 100 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Часть изъятого имущества, в частности, кукуруза принадлежит ООО "Ферко", подконтрольной Грозе и Науменко. Эта компания фигурирует в еще одном уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов путем серого экспорта зерна.
Как пояснил присутствующий на заседании детектив Бюро экономической безопасности Сидоренко, в ходе следственных действий было установлено, что в преступной схеме использовались реквизиты подставных компаний, а зерно покупалось за наличные с целью уклонения от уплаты налогов. В то же время, по его словам, во время обысков представители ООО "Аттолло Гранум" так и не предоставили правоохранителям документов о владельцах и происхождении зерна.
Детектив также сообщил судье, что в ходе следственных действий выяснилось, что преступления на терминале "Олимпекс", в частности на той его части, которой управляет "Аттолло Гранум", до сих пор продолжаются.
"В ходе проведения следственных действий установлено, что преступные действия продолжаются. Дополнительно будут внесены сведения в ЕРДР", - добавил он.
Стоит отметить, что как раз внесение нового факта в ЕРДР и объединение дел станет обоснованным основанием для ареста зерна и предотвращения преступной деятельности.
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"29 мая 2024, 11:15 • 178541 просмотр
Добавим
"Экотранс" использовала реквизиты более четырех десятков ООО. Среди них есть несколько компаний, которые ранее уже "засветились" в другом уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов.
В частности, СООО "Синтез" и ООО "СГПП „Еланецкое" фигурируют в деле по уклонению налогов в особо крупных размерах, где вместе с ними фигурирует компания Грозы и Науменко „Олимпикс Купе Интернешнл" от 29 января 2021 года.
Кроме "Олимпекс Купе Интернешнл" в этом деле фигурируют и другие компании, входящие в агрохолдинг Грозы и Науменко GNT Group, или им подконтрольные. В частности, речь идет об ООО "Ферко", ООО "Металзюкрейн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс „Инзерноэкспорт" и ООО „Вторметекспорт".
Эти компании также использовали распространенную схему "серого" экспорта - реквизиты "рисковых" предприятий. Следователи указывали, что компании Грозы и Науменко уклонились от уплаты НДС на почти 37,5 млн грн.
В обоих случаях компании "Синтез" и "СГВП "Еланецкое" указывались нарушителями как якобы владельцы зерна.
Однако это не единственное совпадение в уголовных производствах. В обоих случаях зерновой терминал "Олимпикс", которым руководила компания Грозы и Науменко, отгружал зерно ООО "Агирос".
Эта компания принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого Совет по национальной безопасности и обороне ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства.
То есть это еще одно подтверждение активного сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционным Альперином.
Не исключено, что следствие объединит эти дела в одно большое.
Как выяснил УНН, именно "Агирос" Альперина помогла одесским бизнесменам вывезти в Египет более 20 тысяч тонн кукурузы, которая вероятно была под залогом у американского фонда и якобы исчезла со складов зернового терминала. Кстати, по факту растраты залогового имущества против Грозы и Науменко открыто еще одно уголовное производство.
Напомним
Ранее мы рассказывали и о других фактах сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционными компаниями. Бизнесмены в частности продолжали торговать с компанией Black Sea Commodities Trading Limited даже после того, как в апреле 2021 года Украина ввела против нее санкции по подозрению в контрабанде.
Более того, оказалось, что в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия развязала широкомасштабную войну.
В парламентском комитете по нацбезопасности считают, что за такое сотрудничество против Грозы, Науменко и их бизнеса должны быть введены санкции . В СНБО отметили, что орган готов рассмотреть этот вопрос после соответствующих предложений, в частности, СБУ.