В Донецкой области россияне попали в учебное заведение, дома и повредили 3 инфраструктурных объекта, 5 жителей области ранены - ОВА

За 1 октября российская армия осуществляла удары по ряду районов Донецкой области, в частности под постоянными обстрелами Покровский район. По данным начальника Донецкой ОГА, оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, повреждены различные типы зданий, ранены 5 жителей области, передает УНН.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 2 октября.

Под постоянными обстрелами ряд населенных пунктов в Покровском районе Донецкой области, в частности Курахово, Горняк, Кураховка, Острое и другие.

В Покровске разрушены 3 дома, 11 повреждены.

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В Черниговке Добропольской ТГ ранены 2 человека, повреждено предприятие.

В Краматорском районе ранен человек в Славянске. Там разрушен социальный объект, повреждены 3 инфраструктурных объекта и 2 торговые точки. В Константиновке повреждено учебное заведение, в Николаевке - дом. В Долгой Балке Ильиновской ТГ ранены 2 человека, повреждены 4 объекта.

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В Северске в Бахмутском районе поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 13 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания.

По данным ОВА, всего за сутки ссс рф 13 раз атаковали населенные пункты Донецкой области.

Филашкин также напомнил, что на сегодня, из Донецкой области эвакуировано 739 человек, в том числе 42 ребенка.

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