Утренний удар по Херсону: власти объявили День траура по погибшим

На Херсонщине завтра, 2 октября, объявлен днем траура. По последним данным в результате сегодняшнего удара пострадало более десяти человек. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

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02.10.2024 - День траура на Херсонщине. Почтим память невинно убитых российскими террористами - заявил Прокудин.

По его словам, сегодня утром российские войска жестоко убили шестерых херсонцев, которые пришли на рынок за покупками.

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