Атака рф на центр Херсона: в патрульной полиции показали видео после удара

Российские войска нанесли удар по центру Херсона во время общенациональной минуты молчания. Видео после вражеского удара опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram, передает УНН.

«Сегодня, во время общенациональной минуты молчания, нелюди цинично нанесли удар по центру города», - указал Билошицкий.

Он указал, что патрульные одними из первых прибыли на место, оказывали первую домедицинскую помощь раненым, эвакуировали граждан в безопасные места и больницы.