Атака рф на центр Херсона: в патрульній поліції показали відео після удару
Київ • УНН
росіяни вдарили по центру Херсона під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Патрульні надавали допомогу пораненим та евакуювали громадян.
Російські війська завдали удару по центру Херсона під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відео після ворожого удару опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram, передає УНН.
"Сьогодні, під час загальнонаціональної хвилини мовчання, нелюди цинічно завдали удару по центру міста", - вказав Білошицький.
Він вказав, що патрульні одними з перших прибули на місце, надавали першу домедичну допомогу пораненим, евакуювали громадян до безпечних місць і лікарень.
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