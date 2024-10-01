Ранковий удар по Херсону: влада оголосила день жалоби за загиблими
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по ринку в Херсоні загинуло 6 людей, понад 10 постраждало. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив 2 жовтня днем жалоби в регіоні.
На Херсонщині завтра, 2 жовтня, оголошено днем жалоби. За останніми даними внаслідок сьогоднішнього удару постраждало понад десять людей. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За його словами, сьогодні вранці російські війська жорстоко вбили шістьох херсонців, які прийшли на ринок за покупками.
Атака рф на центр Херсона: в патрульній поліції показали відео після удару01.10.24, 16:38 • 14311 переглядiв