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российские обстрелы в Донецкой области: двое погибших, трое раненых за сутки

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1 октября 2024, 07:12  •  884 просмотра

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Оккупанты нанесли 2774 удара по 17 населенным пунктам Донецкой области. Повреждены 37 гражданских объектов, включая 22 жилых дома. Больше всего пострадали Мирноград, Северск и Константиновка.

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки, 30 сентября, нанесли удары по 17 населенным пунктам. В результате вражеских атак два человека погибли и еще трое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона. 

Детали

Враг нанес 2 774 удара по линии фронта и жилому сектору. Повреждены 37 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.

Мирноград россияне обстреляли из артиллерии - одного гражданского человека убили и одного ранили, повреждены два многоквартирных дома.

В Северске в результате артобстрела погиб человек, разрушениям подверглись 12 частных домов.

Двое раненых мирных жителей - в Сухих Ялах.

Харьковщина: из-за обстрелов рф за сутки один погибший, 6 пострадавших, повреждено учебное заведение1 октября 2024, 06:52 • 3150 просмотров

По Константиновке оккупанты ударили четырьмя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и артиллерией - повредили частный дом, предприятие, хозяйственную постройку.

В Святогорске в результате атаки из РСЗО "Смерч" повреждены четыре заведения отдыха. В Ямполе - 12 поврежденных домов, в Яблоновке - частный дом и амбулатория.

На Разлив войска рф сбросили две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - пострадали аграрное предприятие и учебное заведение.

Войска рф атаковали рынок в центре Херсона: ОВА сообщает о 5 погибших и трех раненых1 октября 2024, 06:59 • 2403 просмотра

В Покровске ударом артиллерии повреждены два домохозяйства. В Горняке - частный дом, в Курахово и Удачном - объекты критической инфраструктуры.

Пять попаданий зафиксировано в Белицком, где подверглись разрушениям два частных дома и промышленный объект.

Кроме того, сегодня около 3:00 враг снова атаковал город, повредив многоквартирный дом и админздание.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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