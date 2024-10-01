російські обстріли на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених за добу

У Донецькій області російські війська минулої доби, 30 вересня, завдали ударів по 17 населених пунктах. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули і ще троє отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

Ворог завдав 2 774 удари по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 37 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

Мирноград росіяни обстріляли з артилерії - одну цивільну особу вбили та одну поранили, пошкоджено два багатоквартирних будинки.

У Сіверську внаслідок артобстрілу загинула людина, руйнувань зазнали 12 приватних осель.

Двоє поранених мирних жителів – у Сухих Ялах.

Харківщина: через обстріли рф за добу один загиблий, 6 постраждалих, пошкоджено заклад освіти

По Костянтинівці окупанти вдарили чотирма бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК та артилерією – пошкодили приватний будинок, підприємство, господарську споруду.

У Святогріську внаслідок атаки з РСЗВ "Смерч" пошкоджено чотири заклади відпочинку. У Ямполі – 12 пошкоджених будинків, у Яблунівці – приватна оселя та амбулаторія.

На Розлив війська рф скинули дві авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – постраждали аграрне підприємство та заклад освіти.

Війська рф атакували ринок у середмісті Херсона: ОВА повідомляє про 5 загиблих та трьох поранених

У Покровську ударом артилерії пошкоджено два домогосподарства. У Гірнику – приватний будинок, у Кураховому та Удачному - об’єкти критичної інфраструктури.

П’ять влучань зафіксовано у Білицькому, де зазнали руйнувань два приватних будинки та промисловий об’єкт.

Крім того, сьогодні близько 3:00 ворог знову атакував місто, пошкодивши багатоквартирний будинок і адмінбудівлю.