На Донеччині росіяни поцілили у навчальний заклад, будинки та пошкодили 3 інфраструктурні об’єкти, 5 жителів області поранено – ОВА
Київ • УНН
За добу окупанти 13 разів атакували населені пункти Донецької області. Пошкоджено навчальний заклад, будинки та 3 інфраструктурні об'єкти, поранено 5 мирних жителів.
За добу російська армія здійснювала удари по низці районів Донецької області, зокрема під постійними обстрілами Покровський район. За даними начальника Донецької ОВА, окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкоджені різні типи будівель, поранені 5 жителів області, передає УНН.
Оперативна ситуація по області станом на ранок 2 жовтня.
Під постійними обстрілами низка населених пунктів у Покровському районі Донецької області, зокрема Курахове, Гірник, Курахівка, Гостре та інші.
У Покровську зруйновано 3 будинки, 11 пошкоджено.
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У Чернігівці Добропільської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено підприємство.
У Краматорському районі поранено людину у Слов’янську. Там зруйновано соціальний об’єкт, пошкоджено 3 інфраструктурні об’єкти і 2 торгові точки. У Костянтинівці пошкоджено навчальний заклад, у Миколаївці — будинок. У Довгій Балці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 4 об’єкти.
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У Сіверську в Бахмутському районі пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі.
За даними ОВА, всього за добу зс рф 13 разів атакували населені пункти Донецької області.
Філашкін також нагадав, що на сьогодні, з Донеччини евакуйовано 739 осіб, у тому числі 42 дитини.
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