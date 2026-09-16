В Чехии смогут одновременно обучаться не более 100 украинских военнослужащих — СМИ

Для обороны восточного фланга НАТО Чехия в ближайшие два года сможет задействовать не более 1600 военнослужащих вместо нынешних 2000. Это предусматривает правительственный план по зарубежным миссиям Чешской армии, который сегодня поддержал комитет нижней палаты парламента голосами депутатов от правящей коалиции. Еще одно изменение касается сокращения количества украинских военнослужащих, которые смогут одновременно проходить обучение в Чехии, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Оппозиционные депутаты во время голосования воздержались.

Усиление восточного фланга НАТО остается приоритетом в мандате на следующие два года, сообщил министр обороны Яромир Зуна. Поскольку увеличивается численность военнослужащих для возможного развертывания в других миссиях, общий потенциал армии, по его словам, одновременно укрепляется. "Это соответствует реальным потребностям и запланированным ротациям", — заявил министр.

Начальник Генерального штаба армии Мирослав Главач добавил, что на восточном фланге НАТО одновременно было задействовано не более 510 чешских военнослужащих.

В прошлом году в Латвии, Литве, Польше и Словакии сменились 966 чешских военнослужащих и 29 бойцов активного резерва, что в общей сложности на 478 человек меньше. Новое предложение предусматривает возможность размещения военнослужащих также в Эстонии, Венгрии, Румынии, Болгарии, а теперь и в Финляндии.

Планируется увеличить с 40 до максимум 60 человек количество чешских военнослужащих, участвующих в подготовке украинских бойцов в странах за пределами ЕС, тогда как в рамках ЕС лимит остается на уровне 100 человек. В Чехии на обучении смогут одновременно находиться не более 100 украинских бойцов, тогда как до сих пор их могло быть до 800.

Правительство обосновало это снижением потребности. С максимальных 20 до 30 человек должно увеличиться количество военнослужащих для охраны дипломатического представительства Чехии в Украине.

Новая концепция армии Чехии предусматривает укрепление ПВО и набор новобранцев - Бабиш