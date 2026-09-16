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У Чехії зможуть навчатися одночасно не більше 100 українських військових - ЗМІ

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Чеський парламентський комітет підтримав план закордонних місій армії на два роки. Ліміт українських військових на навчаннях у Чехії зменшать до 100.

У Чехії зможуть навчатися одночасно не більше 100 українських військових - ЗМІ

Для оборони східного флангу НАТО Чехія в найближчі два роки зможе задіяти не більше ніж 1600 військовослужбовців замість нинішніх 2000. Це передбачає урядовий план із закордонних місій Чеської Армії, який сьогодні підтримав комітет нижньої палати парламенту голосами депутатів від правлячої коаліції. Ще одна зміна стосується зменшення кількості українських військових, які зможуть одночасно перебувати на навчаннях у Чехії, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

Опозиційні депутати під час голосування утрималися.

Посилення східного флангу НАТО залишається пріоритетом у мандаті на наступні два роки, повідомив міністр оборони Яромір Зуна. Оскільки збільшується чисельність військовослужбовців для можливого розгортання інших місіях, загальний потенціал армії, за його словами, разом зміцнюється. "Це відповідає реальним потребам та запланованим ротаціям", – заявив міністр.

Начальник Генерального штабу армії Мирослав Главач додав, що на східному фланзі НАТО одночасно було задіяно щонайбільше 510 чеських військових.

Торік у Латвії, Литві, Польщі та Словаччині змінилося 966 чеських військовослужбовців та 29 бійців активного резерву, що загалом на 478 осіб менше. Нова пропозиція передбачає можливість розміщення військових також в Естонії, Угорщині, Румунії, Болгарії, а тепер у Фінляндії.

Планується збільшити з 40 до максимум 60 осіб кількість чеських військовослужбовців, які беруть участь у підготовці українських бійців у країнах за межами ЄС, тоді як у рамках ЄС ліміт залишається на рівні 100 осіб. У Чехії на навчанні зможуть бути одночасно не більше 100 українських бійців, тоді як досі їх могло бути до 800.

Уряд обґрунтував це зниженням потреби. З максимуму 20 до 30 осіб має збільшитись кількість військовослужбовців для охорони дипломатичного представництва Чехії в Україні.

Нова концепція армії Чехії передбачає зміцнення ППО та набір новобранців - Бабіш20.05.26, 23:00 • 5122 перегляди

Антоніна Туманова

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